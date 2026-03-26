Valori.it aderisce allo sciopero proclamato dalla FNSI
Comunicato di adesione allo sciopero nazionale della FNSI
Valori.it aderisce allo sciopero nazionale proclamato dalla FNSI per la giornata di venerdì 27 marzo 2026, per li rinnovo del contratto nazionale di lavoro giornalistico FIEG-FNSI.
Le giornaliste e i giornalisti tornano a scioperare per il rinnovo del contratto di lavoro, scaduto da dieci anni, unica categoria di lavoratori in Italia. È la seconda giornata di sciopero di un pacchetto di cinque, la terza è già stata proclamata per il 16 aprile.
La redazione di Valori.it sostiene la richiesta proveniente dal sindacato nazionale dei giornalisti e lo fa unitamente al proprio editore, Fondazione Finanza Etica, che allo stesso modo condivide i principi e le necessità alla base della mobilitazione.
Nella giornata del 27 marzo, di conseguenza, il nostro giornale non verrà aggiornato.
Andrea Barolini – direttore responsabile
Simone Siliani – direttore di Fondazione Finanza Etica
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