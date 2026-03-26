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Valori.it aderisce allo sciopero proclamato dalla FNSI

Comunicato di adesione allo sciopero nazionale della FNSI

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Valori.it aderisce allo sciopero nazionale proclamato dalla FNSI per la giornata di venerdì 27 marzo 2026, per li rinnovo del contratto nazionale di lavoro giornalistico FIEG-FNSI. 

Le giornaliste e i giornalisti tornano a scioperare per il rinnovo del contratto di lavoro, scaduto da dieci anni, unica categoria di lavoratori in Italia. È la seconda giornata di sciopero di un pacchetto di cinque, la terza è già stata proclamata per il 16 aprile.

La redazione di Valori.it sostiene la richiesta proveniente dal sindacato nazionale dei giornalisti e lo fa unitamente al proprio editore, Fondazione Finanza Etica, che allo stesso modo condivide i principi e le necessità alla base della mobilitazione. 

Nella giornata del 27 marzo, di conseguenza, il nostro giornale non verrà aggiornato.


Andrea Barolini – direttore responsabile

Simone Siliani – direttore di Fondazione Finanza Etica

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