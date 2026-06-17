Benvenuti su ValoriBet la piattaforma di Valori che offre consigli per le scommesse sulla Coppa del Mondo 2026. Perché se il calcio della Fifa di Gianni Infantino è un dispositivo di potere che si configura nel disprezzo dei diritti umani, allora tanto vale giocare ad armi pari. Quelle della speculazione dei mercati finanziari, che non sono altro che enormi piattaforme per scommesse. Solo che, anche in questo caso, lo facciamo a modo nostro. Quello che vi offriamo infatti sono i risultati esatti delle partite. Ma non ci basiamo su parametri calcistici, bensì sugli indicatori economici, sociali e politici dei Paesi che prendono parte al Mondiale. E peggio sono messi più punti assegniamo loro per segnare un gol. Insomma, se questo è il calcio, vinca il peggiore.

La partita tra Portogallo e RDC (Repubblica Democratica del Congo) rischiava di non giocarsi, se davvero si fosse deciso di escludere la nazionale congolese, che stava nella capitale Kinshasa, per il focolaio di Ebola nella zona di Ituri, a circa 3mila km di distanza. Un po’ come se si fosse escluso il Portogallo per una malattia esplosa a Copenhagen. Ma questa è l’assurda Coppa del Mondo 2026 di Infantino e Trump, quindi tutto sarebbe stato davvero possibile. Visto che la partita si giocherà, sarà l’occasione per vedere contro una RDC che fa della difesa il suo punto di forza la tenuta mentale delle stelle portoghesi. Non solo Cristiano Ronaldo, ma anche Vitinha, Neves, Silva, Mendes, Fernandes, fanno dei lusitani una seria candidata: se non al titolo, almeno alle semifinali.

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Le scommesse di ValoriBet sulla Coppa del Mondo 2026: Portogallo – RDC risultato esatto 2-1

Come nel caso del Belgio contro l’Egitto anche qui non possiamo fare a meno di segnalare il gol del vantaggio del Portogallo per il suo tragico passato coloniale, e il suo altrettanto tragico presente postcoloniale, nei confronti dei Paesi africani. Grazie alle sue numerose stelle, in particolare un debito pubblico al 91,8% del Pil nel 2026 secondo il Fmi, contro il 16,3% della RDC, il Portogallo raddoppia. E in chiusura di primo tempo sfiora il terzo gol. In RDC infatti l’idroelettrico delle dighe copre l’intero fabbisogno nazionale, portando il Paese a un mix elettrico al 99,2% da rinnovabili (Ember 2024), il dato più alto del Mondiale. Il Portogallo fa peggio, con85,2%. Ma non è un gol, perché per essere un Paese europeo il Portogallo dal punto di vista ambientale è tra i migliori.

In vantaggio di due gol dopo il primo tempo il Portogallo si rilassa, e agevola il ritorno della RDC. Ma alla fine il Paese africano riesce a segnare una sola rete, grazie all’ultimo posto alla Coppa del Mondo 2026 (e sestultimo in assoluto) nell’indice di sviluppo umano dell’Undp. Per il resto la RDC ha una deforestazione record (590.000 ettari di foresta primaria persi solo nel 2024 secondo Global forest watch), ma il gol viene annullato tra le polemiche. Perché questa foresta è venduta per essere smembrata agli stessi portoghesi, tra gli altri. Come la vulnerabilità climatica (la RDC è al 183° posto su 187, secondo l’indice Nd-Gain) anche la povertà estrema non aiuta gli attacchi africani, dato che l’estrazione di cobalto, coltan e rame arricchisce le vecchie e nuove colonie europee e cinesi.

Il risultato finale, con l’annullamento del gol agli africani, è Portogallo – RDC 2-1