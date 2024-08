Come stanno gli scienziati?

Il quotidiano britannico The Guardian ha contattato centinaia di scienziati climatici per sapere come immaginano, in cuor loro, il futuro. In 400 – tutti membri dell’IPCC, la massima autorità scientifica mondiale in ambito climatologico – hanno deciso di rispondere. E l’esito è scoraggiante. Solo il 6% crede che si riuscirà a rispettare il limite di aumento delle temperature di +1,5°C rispetto all’era pre-industriale. Si tratta dell’obiettivo su cui, in teoria, tutti i governi del mondo si sono impegnati a convergere. Donne e giovani, in particolare, sono i più pessimisti.

Gli scienziati del clima hanno, loro malgrado, il ruolo delle cassandre: profeti inascoltati di sventure sempre più vicine. Ma come si sente chi assolve a questo compito? Proviamo a rispondere nel primo episodio de L’Oblò, il nuovo podcast mensile di Valori a cura di Lorenzo Tecleme.

Con noi oggi Antonello Pasini, fisico dell’atmosfera in forze al CNR e divulgatore scientifico.

Ascolta sulla tua piattaforma preferita.