Quasi 185 sono i miliardi di dollari in Usdt esistenti sulla blockchain a metà novembre 2026. A emetterli è una società privata, nata nel 2014 e che solo quest’anno ha ottenuto il suo primo bilancio certificato da una Big Four. Mettiamo in fila ciò che sappiamo di Tether e ciò che resta opaco.

Questo è un numero speciale di Eticoin, perché fa parte di un crossover con il podcast Unchained , a cura di Lorenzo Tecleme.

La storia di Tether e del fondatore Giancarlo Devasini

Giancarlo Devasini è nato a Torino nel 1964. Si è laureato in Medicina a Milano nel 1990 e ha fatto il chirurgo estetico per un paio d’anni, poi ha lasciato la professione per l’informatica, distribuendo componenti per computer. Negli anni Novanta è stato coinvolto in un procedimento per software Microsoft senza licenza sui computer che vendeva. L’azienda, interpellata dal Financial Times , ha parlato di un’installazione involontaria del software.

Facciamo un balzo in avanti, cerchiamo di uscire dalla nebbia, e nel 2012 troviamo Devasini su un forum di appassionati di bitcoin a offrire CD e DVD in cambio di criptovaluta. Nello stesso anno partecipa alla nascita dell’exchange crypto Bitfinex.

La nascita di Tether è meno lineare di come viene spesso raccontata, vediamo i principali passaggi noti:

Nel luglio 2014 Brock Pierce (sì, il protagonista del film “Piccola peste”), Reeve Collins e Craig Sellars lanciano Realcoin, un token, un asset digitale per intenderci, ancorato al dollaro e basato sulla blockchain di Bitcoin.

A settembre Devasini e Phil Potter, entrambi di Bitfinex, registrano nelle Isole Vergini Britanniche la società Tether Holdings, come rivelano i Paradise Papers .

. A novembre Realcoin cambia nome e nel 2015 i tre fondatori cedono le quote a persone vicine a Bitfinex.

Paolo Ardoino, informatico arrivato a Bitfinex nel 2014, diventa direttore tecnico di Tether nel 2017.

Exchange ed emittente della stablecoin condividono i vertici, e i legami riconducono a iFinex Inc., capogruppo di Bitfinex.

Le sanzioni a Tether: procura di New York e autorità Cftc

Questo intreccio è uno dei punti dolenti di questa storia. Nel febbraio 2021 la procura di New York ha chiuso con 18,5 milioni di dollari, senza ammissioni di colpa, un’indagine su perdite occultate per circa 850 milioni e su riserve che a tratti non c’erano. A ottobre la CFTC (Commodity futures trading commission) ha sanzionato Tether per 41 milioni. Secondo l’autorità, in un periodo-campione di 26 mesi tra il 2016 e il 2018 i dollari in cassa bastavano a coprire i token solo nel 27,6% del tempo misurato. Inoltre la promessa di audit periodici non era stata mantenuta.

Oggi Forbes stima il patrimonio di Devasini in 89,3 miliardi di dollari, con circa il 45% di Tether. Il manager parla e appare pochissimo, torniamo alla nebbia, mentre il volto pubblico dell’emittente della stablecoin più diffusa al mondo è Ardoino.

Come funziona la stablecoin di Tether e che cos’è Usdt

Un Usdt è un token, un asset digitale, che circola su blockchain pubbliche, soprattutto Tron ed Ethereum, e che Tether si impegna a riscattare a un dollaro ciascuno, dunque il rapporto di cambio è fisso 1 a 1. Chi consegna dollari riceve token appena creati e chi restituisce i token riceve dollari, e la moneta virtuale viene distrutta. I dollari raccolti non restano in cassa ma vengono utilizzati per finanziare gli investimenti che compongono le riserve.

Ecco il modello di business di Tether:

chi detiene Usdt non riceve alcun interesse ma solo la promessa di poter cambiare in qualunque momento i token in dollari.

Tether incassa i rendimenti maturati sulle riserve, costituite in prevalenza da titoli di Stato statunitensi a breve scadenza.

Nel 2025 l’ utile netto dichiarato è stato di oltre 10 miliardi di dollari, il 23% in meno del 2024, mentre per i primi nove mesi del 2026 Tether comunica 4,5 miliardi di utile operativo , di cui 1,5 nel terzo trimestre. Ma Tether “in pancia” non ha soltanto i Treasury statunitensi (Titoli di Stato statunitensi). Oro, bitcoin, prestiti e partecipazioni (inclusa quella nella Juventus ), come vedremo, incidono su risultati e riserve.

Infine, precisiamo che l’emittente può bloccare gli indirizzi che operano in Usdt, poiché si tratta di una moneta privata con un controllore centrale. Il caso più recente ed eclatante riguarda il furto plurimiliardario all’exchange Binance e il congelamento da parte di Tether di 1,6 miliardi di dollari.

Le riserve di Tether: titoli di Stato, oro e bitcoin

L’ultima fotografia disponibile è l’ attestazione Bdo al 30 settembre 2026, pubblicata il 30 ottobre . Tether dichiara attività per 191,45 miliardi a fronte di passività per 183,50, quasi tutte token emessi. La differenza, 7,95 miliardi, è la riserva “in eccesso”. Il grosso resta in debito pubblico statunitense: 122,84 miliardi in Treasury bill detenuti direttamente. Con i pronti contro termine overnight (9,52 miliardi) l’esposizione sale a circa 132,4 miliardi. La stampa specializzata la paragona alle posizioni di un grande Stato sovrano. Ci sono poi altri 7,18 miliardi di pronti contro termine a termine.

Le voci meno tradizionali pesano molto. Gli attivi includono 19,08 miliardi in oro, in gran parte fisico, e 8,37 miliardi in bitcoin, che sommati ammontano a 27,45 miliardi, circa il 14% del totale. Poi ci sono 14,18 miliardi di prestiti garantiti e 6 miliardi di altri investimenti.

Qui nasce il problema. Oro e bitcoin non sono liquidi né stabili come un Treasury statunitense, e il loro peso incide sul “cuscinetto”. Nel primo trimestre del 2026 valeva 8,23 miliardi. A giugno era sceso a 4,11, per il calo di oro e bitcoin. A settembre è risalito a 7,95, in gran parte grazie all’aumento del prezzo di bitcoin da giugno. Il bitcoin in portafoglio vale oggi più dell’intero cuscinetto.

Quanto a ciò che non sappiamo, nelle sintesi pubbliche non compaiono le controparti dei prestiti garantiti né il dettaglio delle garanzie. Lo stesso vale per la composizione dei 6 miliardi di altri investimenti. Dunque torna la nebbia.

Dove si usa la stablecoin di Tether: i mercati emergenti

Dove si usano gli Usdt? Soprattutto dove il dollaro è difficile da ottenere. Secondo i dati del Chainalysis 2026 Global Crypto Adoption Index, riportata da Stablecoin Insider , il podio nella diffusione di stablecoin se lo aggiudicano nell’ordine Brasile, Stati Uniti e Nigeria, con un’ampia presenza nei mercati emergenti. Nel 2024 lo dichiarava lo stesso Ardoino, sostenendo che quasi tutta la base utenti, oltre 300 milioni di persone, è lì, citando in particolare Turchia, Vietnam, Brasile, Argentina e Paesi africani. Nelle uscite pubbliche il amministratore delegato di Tether ribadisce spesso che i clienti principali sono nei Paesi in via di sviluppo, e che per questo le restrizioni di Stati Uniti ed Europa lo preoccupano poco.

Si tratta di una logica comprensibile. Dove la moneta locale perde valore o il contante in dollari manca, un conto in dollari digitali sul telefono risolve un problema concreto. C’è però l’altra faccia della medaglia. Ogni Usdt acquistato è un dollaro che entra nelle riserve dell’emittente e finisce, in larga parte, in debito pubblico americano. Il risparmio di famiglie e imprese di Buenos Aires, Lagos o Istanbul sostiene così la domanda di Treasury e i margini di un’azienda privata, senza remunerare chi lo detiene.

C’è anche un costo macroeconomico. Secondo un’analisi pubblicata su The Conversation , la sostituzione informale della moneta locale con stablecoin in dollari può accelerare la fuga di capitali e indebolire la creazione di depositi e la politica monetaria locale, soprattutto in Nigeria e Kenya.

L’inclusione finanziaria secondo Tether

A marzo 2025 Ardoino ha presentato su X un’idea: chioschi con pannelli solari che ricaricano batterie ad alte prestazioni, con abbonamento mensile pagabile in valuta locale, bitcoin o Usdt.

Up to 2023, 600 million people in Africa lacked access to electricity.



Imagine a kiosk in Africa, with solar panels on top to recharge hundreds of high performance batteries, offering monthly subscription to the local community (payable in local currency, Bitcoin LN or USDt).… — Paolo Ardoino 🤖 (@paoloardoino) March 2, 2025

Qui ci interessa soprattutto come l’iniziativa è stata descritta. Ardoino l’ha presentata come il ponte per una rete di distribuzione tecnologica, con materiali e corsi per fare educazione finanziaria orientata alle criptovalute e al risparmio in Tether. L’energia è il prodotto, ma il canale è l’Usdt: ogni abbonamento è un pagamento in dollari digitali, ogni cliente un potenziale utente della stablecoin. Insomma, un’iniziativa commerciale con ambizioni di capillarità viene raccontata quasi come un programma umanitario e la domanda da queste parti sorge spontanea: siamo giunti alla “finanziarizzazione della cooperazione internazionale”?

Tuttavia sui risultati dell’iniziativa i dati sono scarsi, e torna la nebbia. I numeri vengono dalla società e non ci sono verifiche indipendenti né aggiornamenti sul raggiungimento dell’obiettivo fissato per il 2026. Erik Hersman , fondatore di Gridless, operatore africano di energia off-grid (in italiano “non allacciata alla rete”), dichiara che, se si esclude l’aggiunta delle criptovalute nell’equazione dell’iniziativa di Tether, esistono già precedenti di chioschi solari nel continente che hanno faticato a essere redditizi e a crescere senza sovvenzioni.

Tether e il primo audit di Kpmg sul bilancio 2025

Per oltre un decennio la fiducia in Usdt si è retta su attestazioni trimestrali. Un’attestazione fotografa attività e passività in una data e dà garanzie limitate. Una revisione completa, invece, esprime un giudizio sul bilancio. Le attestazioni erano firmate da società non appartenenti alle Big Four (quattro più grandi reti globali di società di revisione contabile, consulenza aziendale, fiscale e legale), come la già citata BDO Italia, che come abbiamo visto continua a produrre le trimestrali.

Le spiegazioni di Ardoino sono cambiate nel tempo. A più riprese ha dichiarato che i revisori, avvertiti dal governo americano, evitavano le imprese crypto, per poi affermare che le Big Four temevano danni reputazionali e non intendevano rischiare i loro clienti bancari per un paio di stablecoin.

Il 13 agosto 2026 Tether ha annunciato che KPMG US (una delle Big Four) ha emesso un giudizio senza rilievi sul bilancio 2025 di Tether International. Al 31 dicembre 2025 le attività superavano le passività di 6,81 miliardi, ma abbiamo visto che questo “cuscinetto” è esposto alle oscillazioni, anche forti, di tutto quanto non è Treasury tra gli impieghi di Tether. Ardoino ha detto che i revisori hanno contato fisicamente ogni barra d’oro.

Tuttavia contare fisicamente gli oggetti presenti nel bilancio di un’azienda è il modo corretto di svolgere questo tipo di attività, dunque nulla di particolarmente eccezionale o “vessatorio”.

Tether e le regole europee: perché Usdt esce dalle piattaforme

Dal 30 dicembre 2024 il titolo V del regolamento europeo MiCA vieta ai prestatori di servizi crypto di offrire al pubblico token di moneta elettronica non autorizzati. Tether non ha chiesto l’autorizzazione e Usdt sparisce dalle piattaforme regolamentate in Unione europea. Coinbase lo ha tolto agli utenti europei nel dicembre 2024 e Binance e Kraken hanno seguito. Revolut ha annunciato lo stop dopo il 31 agosto 2026, a transizione europea chiusa il 1° luglio. Per l’Esma chi lo possiede può tenerlo e trasferirlo, ma non negoziarlo sulle piattaforme regolamentate.

Ardoino ha motivato il rifiuto con la regola che impone di tenere in banche europee almeno il 60% delle riserve. A suo dire metterebbe a rischio le banche piccole e medie del continente. Tether ha aggiunto che in Europa Usdt pesa poco, e in effetti è così, lo abbiamo visto parlando della diffusione geografica della stablecoin.

Nel gennaio 2025 Tether ha annunciato poi il trasferimento dalle Isole Vergini Britanniche a El Salvador, dopo aver ottenuto una licenza da fornitore di servizi per asset digitali.

Ardoino e la direttrice operativa Claudia Lagorio hanno ottenuto la cittadinanza salvadoregna, e Ardoino è un estimatore dichiarato del presidente Bukele. Anche l’entità certificata da Kpmg è salvadoregna. Resta da chiedersi se un regime autorizzativo così recente offra una vigilanza comparabile a quella di Bruxelles o Washington.

E a proposito degli Stati Uniti osserviamo un’altra scelta particolarmente interessante. A gennaio 2026 Tether ha lanciato Usat, emesso da Anchorage Digital Bank secondo il Genius Act, il regolamento statunitense in materia di stablecoin e asset digitali. A novembre 2026 ne circolano circa 190 milioni, contro 183 miliardi di Usdt.

Le nuove regole sulle stablecoin in Nigeria e in Kenya

Dunque dove il mercato è ricco e regolato, Tether si sottrae (Unione europea) o si adegua con un prodotto separato (Stati Uniti). Per il resto del mondo tiene gli Usdt.

Proprio nei mercati emergenti le regole iniziano però a stringersi. La banca centrale nigeriana ha imposto agli emittenti di stablecoin in valuta estera un capitale minimo di 15 miliardi di naira (circa 11 milioni di dollari) per gli emittenti di stablecoin garantite con valute estere, che scendono a 10 miliardi per quelle garantite dalla valuta locale. Il Kenya , a luglio, ha fissato 300 milioni di scellini kenioti (circa 2,3 milioni di dollari) il capitale minimo versato per ottenere una licenza come emittente di stablecoin nel Paese.

Non è finita qui…

Abbiamo parlato delle molte facce di Tether, della storia della società e dei suoi volti (quelli molto visibili e quelli quasi invisibili), dei luoghi in cui opera, degli intenti dichiarati e delle letture che se ne possono fare. Ma come anticipato, questo testo è parte di un crossover con il podcast Unchained, che nell’episodio dedicato allo stesso tema, offre ulteriori spunti di riflessione. Ci sentiamo anche lì!

DEBASEMENT

Il debasement (in italiano “degradazione”) è il fenomeno per cui una moneta perde progressivamente valore, perché aumenta la quantità di denaro in circolazione senza che aumenti in proporzione la ricchezza reale dell’economia.

In parole semplici, è come se ci fossero sempre più soldi in giro, ma la quantità di beni e servizi da acquistare rimanesse la stessa. Di conseguenza, ogni singola unità di denaro tende a valere meno e a permettere di comprare meno cose. Il risultato può essere una perdita del potere d’acquisto, cioè una riduzione di ciò che possiamo acquistare con i nostri risparmi.

Il termine nasce storicamente dalla pratica di ridurre la quantità di metallo prezioso (oro o argento) contenuta nelle monete, mantenendone invariato il valore nominale. Oggi viene utilizzato soprattutto per descrivere la perdita di valore della moneta legata alle politiche monetarie e all’aumento della quantità di denaro in circolazione.

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