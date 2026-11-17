In breve Oltre trenta istituzioni religiose si impegnano a disinvestire dai combustibili fossili: sette sono italiane.

La scelta lega la tutela del clima alla pace e alla riduzione della dipendenza da petrolio, gas e carbone.

Le organizzazioni religiose chiedono ai Paesi ricchi i finanziamenti per il clima promessi e una tassa permanente sui profitti delle aziende fossili.

Ad Antalya si alza con forza la voce delle istituzioni di fede. Coordinate dal Movimento Laudato Si’ (Mls), più di trenta istituzioni religiose internazionali annunciano infatti oggi la loro decisione di disinvestire dal settore dei combustibili fossili. Nella prospettiva della lotta alla crisi climatica, ma non solo.

L’elenco delle istituzioni comprende cinque diocesi cattoliche, di cui due in Italia, una in Germania, una in Francia e una in Irlanda. Ci sono anche una diocesi anglicana in Canada e sedici ordini religiosi cattolici, fra cui i carmelitani negli Stati Uniti, i salesiani in Francia e i francescani in Germania, Ruanda e Burundi. Ne fanno parte anche la fondazione “Lumen Gentium” del Comitato centrale dei cattolici tedeschi (ZdK), che rappresenta i quasi 20 milioni di cattolici laici in Germania, Oikocredit, cooperativa che opera negli investimenti a impatto sociale, e un’università cattolica nella Repubblica Democratica del Congo.

Hanno aderito all’annuncio sette istituzioni cattoliche in Italia: la diocesi di Belluno-Feltre, la Federazione Acli internazionali, la Fondazione Scalabriniana, la comunità missionaria di Villaregia, le suore della carità di Santa Giovanna Antida Thouret, la Provincia italiana delle suore di S. Giuseppe di Chambery e l’arcidiocesi di Bari-Bitonto. «Il disinvestimento dai combustibili fossili – ha dichiarato l’arcivescovo di Bari-Bitonto e presidente della Conferenza episcopale pugliese, Giuseppe Satriano – rappresenta una scelta di responsabilità nei confronti del creato e delle future generazioni».

Padre Paolo Motta, della commissione Ecologia integrale della Comunità missionaria di Villaregia, ha sottolineato che «non ha senso lavorare per il bene e lo sviluppo dei Paesi meno avanzati e contemporaneamente minare alla base le condizioni di questo sviluppo tramite il finanziamento di attività dannose per la possibilità di vita sulla Terra. Occorre aumentare la pressione su coloro che continuano a cercare profitti a breve termine che provocano danni a lungo termine».

Carbone, petrolio e gas all’origine della crisi climatica, ma anche dei conflitti

L’iniziativa è l’ultima in ordine di tempo di una lunga serie che il Movimento Laudato Si’ ha intrapreso all’indomani della pubblicazione dell’omonima enciclica di Papa Francesco nel 2015. Il comunicato sottolinea come l’abbandono dei combustibili fossili sia indispensabile per affrontare la crisi climatica ma anche i conflitti che lacerano il mondo e causano il caro vita.

La guerra in Iran ha provocato l’impennata dei costi dell’energia. L’energia solare ha però limitato la dipendenza europea dai combustibili fossili. Dall’inizio del conflitto ha consentito di risparmiare 40 miliardi di euro sulle importazioni, secondo un recente studio. Ridurre ulteriormente questa dipendenza è possibile. Secondo un’analisi pubblicata a inizio novembre da Öko-Institut per Wwf Germania, elettrificazione, rinnovabili ed efficienza energetica potrebbero sostituire l’85% delle importazioni di combustibili fossili dell’Unione europea. Se queste soluzioni fossero già state adottate, nel solo 2025 avrebbero consentito un risparmio di 250 miliardi di euro.

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Quando i valori di fede ispirano le politiche climatiche

Dalle indicazioni che il mondo religioso rivolge da tempo ai responsabili politici emerge una sorta di politica climatica improntata ai valori di fede. Per fare qualche esempio, in Germania diverse organizzazioni cristiane hanno accusato le politiche governative di rischiare di ritardare la diffusione delle rinnovabili e di accrescere la dipendenza da carbone, petrolio e gas. Anche in Canada leader religiosi hanno criticato l’espansione della produzione fossile incentivata dal governo federale, chiedendo di eliminare i sussidi al settore e investire di più nelle rinnovabili.

A marzo i vescovi cattolici di America Latina, Caraibi, Africa e Asia hanno pubblicato un manifesto congiunto a sostegno del Fossil Fuel Treaty. L’iniziativa per un Trattato internazionale di non-proliferazione dei combustibili fossili vede proprio il Movimento Laudato Si’ fra i maggiori sostenitori. Il manifesto sottolinea l’importanza di sostenere le comunità più vulnerabili. In vista della Cop31, il Consiglio ecumenico delle Chiese e i suoi partner ecumenici hanno esortato i Paesi ricchi a erogare i finanziamenti per il clima lungamente promessi.

Intanto, i giganti dell’oil&gas continuano ostinatamente a perseguire politiche di espansione del business fossile. Emblematico il caso di Eni, con più di 40 progetti non ancora entrati in produzione. È per questo che i gruppi religiosi si affiancano a quelli della società civile per chiedere che le aziende fossili paghino per i danni climatici. In particolare le istituzioni cristiane e cattoliche sono in prima fila nella richiesta di una tassa permanente sugli enormi profitti di BigOil.

Il 5 dicembre a Roma una nuova manifestazione nazionale per il clima

A livello globale più di 1.750 investitori istituzionali, con un patrimonio complessivo di oltre 40mila miliardi di dollari, hanno assunto una qualche forma di impegno di disinvestimento dai combustibili fossili. Fra questi, il gruppo più numeroso è costituito da istituzioni religiose (più di 700). Con l’annuncio di oggi, hanno superato quota 400 le istituzioni cattoliche che hanno compiuto questo passo, accompagnate dal Movimento Laudato Si’.

L’attivismo del mondo religioso sui temi climatici guarda già oltre il summit in Turchia. «Il prossimo 5 dicembre in piazza del Popolo a Roma rilanceremo ancora questo appello, insieme a tante altre realtà italiane, alla grande manifestazione nazionale “La Terra chiamò – Insieme per il clima”», sostiene Cecilia Dall’Oglio, responsabile dei programmi in Italia del Movimento Laudato Si’. «Quattro anni fa lanciammo con Azione cattolica italiana ed altre realtà l’appello della “Campagna italiana di disinvestimento cattolico dalle fonti fossili per un’economia di pace”. Oggi sentiamo ancora maggiormente di rilanciare l’urgenza di uscire dai combustibili fossili per un’energia di pace».