Sui lobbisti fossili invitati alla Cop31, l’Italia batte tutti

In breve Il governo italiano ha portato alla Cop31 di Antalya 50 lobbisti dei combustibili fossili, quattro volte i 12 presenti alla Cop30 in Brasile.

Le delegazioni nazionali garantiscono ai dirigenti di Eni, Edison e TotalEnergies badge per le sale negoziali riservate ai governi, precluse alla società civile.

Tra il 2023 e il 2025 l’Italia è stata il Paese Ue con più lobbisti fossili in delegazione, mentre la Commissione europea li ha esclusi.

Quando si tratta di promuovere le ragioni dell’industria delle fonti fossili, che notoriamente è di gran lunga la principale responsabile della crisi climatica, l’Italia ha pochi rivali. E l’attuale governo in particolare. A dimostrarlo sono proprio le Cop, dove a esercitare un’enorme influenza arrivano sempre in massa e a rimorchio delle delegazioni ufficiali proprio loro: i lobbisti di carbone, petrolio e gas. Alla Cop30 dello scorso anno, in Brasile, la loro presenza aveva toccato livelli record. Ma anche la Cop31 non è da meno.

Nei giorni precedenti l’apertura delle porte del summit di Antalya, a lanciare l’ennesimo allarme sulla presenza dell’industria delle fossili era stata la campagna Fossil free Politics, che si batte affinché l’influenza dell’industria fossile non inquini, è il caso di dirlo, le politiche dell’Unione europea. Secondo le sue rilevazioni, i governi dell’Ue e l’Ue stessa (nelle loro delegazioni ufficiali!) hanno portato più di 300 alti dirigenti delle maggiori compagnie dell’oil&gas alle Cop degli ultimi tre anni (dal 2023 al 2025). Ciò ha permesso a costoro di avere accesso ai tavoli più importanti e a spazi di trattativa riservati. Quelli che invece alla società civile sono preclusi. Addirittura alla Cop29 in Azerbaigian, ricorda la campagna, i lobbisti hanno colto l’occasione per firmare nuovi accordi sul gas.

La delegazione italiana ha portato 55 lobbisti fossili dal 2023

Non si può che definirlo uno scandalo. Specie in tempi di crisi climatica galoppante. E in questo scandalo l’Italia primeggia: il nostro Paese in tre anni (sempre col governo Meloni, quindi) nella sua delegazione ha fatto entrare 55 lobbisti del fossile. Dietro di noi Francia (48) e Belgio (47). A livello di singole compagnie, l’Italia è ancora in testa con Eni (l’”ostruzionista” Eni, la definisce Fossil free Politics ponendola al vertice della classifica delle “peggiori società”), che ha ottenuto sedici badge per entrare alle Cop degli ultimi tre anni (quattordici dall’Italia e due dall’Ue, che alla Cop28 a Dubai aveva invitato l’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi). A seguire le francesi Edf e Engie, con quattordici badge; otto badge per Italgas e Snam.

L’unica nota positiva è che, nel periodo, i lobbisti fossili portati dall’Ue sono diminuiti, dai 132 della Cop28 agli 84 della Cop30. Fossil free Politics in vista della Cop in Turchia aveva scritto ai governi dell’Ue chiedendo di rompere con il passato escludendo dalle loro delegazioni i dirigenti dell’oil&gas. Seguendo così l’esempio della Commissione europea che nelle ultime due Cop non ne ha portato nessuno.

Il governo Meloni quadruplica i manager dell’oil&gas alla Cop31

Com’è dunque la situazione alla Cop31 in corso di svolgimento? Secondo il monitoraggio effettuato sempre da Fossil free Politics insieme a Corporate Europe Observatory (Ceo), il governo italiano ha portato in Turchia 50 lobbisti fossili, praticamente un numero pari a quello delle ultime tre Cop messe insieme. E soprattutto quattro volte superiore a quello dell’ultima Cop in Brasile (quando erano stati “solo” dodici). Nella delegazione sbarcata ad Antalya non poteva ovviamente mancare Eni, che ha inviato in Turchia il suo responsabile delle attività di lobbying internazionale. Sette le persone inviate invece da Edison.

«Abbiamo chiesto al governo italiano di non portare i lobbisti dei combustibili fossili alla Cop31 – ha commentato Elena Gerebizza di ReCommon, che è membro della campagna Fossil free Politics –, ma si sono presentati in Turchia con un numero senza precedenti. I prezzi dell’energia sono alle stelle, le famiglie sono in ginocchio, l’economia nazionale sta soffrendo. Siamo appena usciti dall’estate più calda mai registrata e stiamo ancora lottando con i danni causati dagli eventi meteorologici estremi degli ultimi anni. Eppure, invece di far pagare alle compagnie di combustibili fossili l’impatto delle loro attività, Meloni sta concedendo loro un posto al tavolo dove dovrebbero essere discusse le soluzioni».

Francia e Belgio portano TotalEnergies e Jan De Nul ad Antalya

Quanto agli altri due Paesi che erano finiti sul podio insieme al nostro nella classifica 2023-2025, la Francia ha portato in Turchia diciassette lobbisti delle fossili, un po’ meno rispetto all’anno scorso (22). L’aggravante è che nella delegazione transalpina s’è trovato spazio anche per Patrick Pouyanné, Ceo di TotalEnergies, azienda di cui Fossil free Politics sottolinea l’impegno attivo in attività di lobbying contro gli sforzi per limitare le emissioni di metano. Mentre il Belgio ha lasciato qualcuno a casa, ma ha comunque invitato cinque rappresentanti di Jan de Nul, azienda che di recente ha accettato di collaborare al controverso progetto di Gnl offshore (gas naturale liquefatto) in Mozambico.

Tra l’altro, tutti hanno potuto contare sul badge “party overflow”, che consente come indicato di accedere a spazi di negoziazione privati ​​e ad aree riservate ai governi: un invito a nozze per i lobbisti. Fra gli altri big dell’industria fossile che sono stati invitati in Turchia figurano anche Darren Woods, Ceo di ExxonMobil, e i dirigenti di colossi quali Saudi Aramco e Shell.

La Commissione europea tiene fuori i lobbisti per la terza Cop

Una volta tanto c’è invece da spezzare una lancia a favore della Commissione europea, che come nelle ultime due Cop non si è portata dietro lobbisti dei combustibili fossili. Anche se l’Ue non ha ancora preso una posizione ufficiale in merito: «Capiscono benissimo che portare degli incendiari a una convention sui vigili del fuoco rappresenta un evidente conflitto d’interessi – ha sottolineato caustico Pascoe Sabido, ricercatore e attivista di Ceo –, ma abbiamo bisogno che lo dichiarino pubblicamente».

Vero è che l’Europa non ha esattamente chiesto ai Paesi membri di non portare alle Cop i lobbisti fossili. Però almeno ha mostrato che se c’è la volontà si può fare, insomma ha dato l’esempio sul campo. Ma evidentemente quando ci sono di mezzo lorsignori, cioè i boss dell’oil&gas, non vale anche se “ce lo mostra l’Europa”.

Big Tech e agribusiness affiancano le fossili ad Antalya

L’influenza sui negoziati sul clima e più in generale sulla governance climatica globale di quello che ci si potrebbe forse azzardare a chiamare il complesso fossile-industriale, parafrasando la celebre espressione (“complesso militare-industriale”) utilizzata dal presidente statunitense Dwight Eisenhower a inizio anni Sessanta, non si limita però ai rappresentanti dell’industria fossile. C’è infatti molto di più. Come ha mostrato un’altra analisi presentata da Kick Big Polluters Out (Kbpo), un collettivo di oltre 450 organizzazioni internazionali impegnate appunto a “cacciare” le società più inquinanti del pianeta dalle stanze del potere.

Lo studio si concentra sull’influenza che possono esercitare sulle Cop una serie di «grandi inquinatori con la storia più eclatante di ostruzionismo nelle politiche climatiche», come li definisce. Il che vuol dire non solo BigOil ma anche le grandi aziende tecnologiche, dell’agricoltura industriale e dell’industria alimentare. Con relative associazioni di settore, che storicamente – sulla base ad esempio delle valutazioni condotte dall’autorevole InfluenceMap – hanno mostrato notevole disaccordo con le politiche climatiche o addirittura si sono adoperate per ostacolarle.

I grandi inquinatori superano le delegazioni dei Paesi fragili

Secondo Kbpo, ad Antalya sono presenti più di cento “ostruzionisti climatici” e ciò potrebbe rappresentare una minaccia sull’esito dei negoziati. Anche perché, sottolinea sempre Kbpo, esiste un problema di mancanza di tutele contro le ingerenze di questi gruppi nel processo decisionale per il quale Unfccc (la Convenzione quadro dell’Onu sui cambiamenti climatici che organizza le Cop) è criticata in pratica da sempre.

Queste delegazioni di “grandi inquinatori”, che in numero hanno surclassato quelle di molti dei Paesi più vulnerabili alla crisi climatica (8 a 1 il rapporto con la delegazione delle Filippine, 25 a 1 con quella del Niger), includono rappresentanti di gruppi dell’industria dei combustibili fossili (60), finanziatori del settore fossile (16), gruppi dell’agricoltura industriale e dei prodotti alimentari (6), gruppi delle grandi aziende tecnologiche (3) e una ventina di gruppi intersettoriali. Fra di essi si trovano ad esempio Ieta (International Emissions Trading Association), la Confindustria tedesca (Bdi), Business Europe. Fra le aziende figurano Amazon e due colossi dell’agribusiness come la brasiliana Jbs (la più grande azienda al mondo nella lavorazione della carne) e la statunitense Cargill.

Le banche alla Cop31 pesano il 40% dei prestiti alle fossili

Facendo leva su rapporti come Banking on Climate Chaos, lo studio di Kbpo ha riservato poi un’attenzione speciale agli attori finanziari. Quasi a dire che più che di complesso fossile-industriale sarebbe forse più preciso parlare di complesso fossile-industriale-finanziario.

Secondo Kbpo, infatti, ad Antalya sono presenti delegati che rappresentano almeno il 40% dei finanziamenti bancari diretti all’industria fossile a livello globale nel periodo 2021-2025. In particolare, una trentina di banche presenti alla Cop31 ha erogato in quel periodo oltre 2.200 miliardi di dollari di finanziamenti ai combustibili fossili: una cifra che è superiore al Pil complessivo dei cento Paesi più poveri nel 2025. Fra le delegazioni più grandi presenti in Turchia figurano quelle di Bnp Paribas (22) e Hsbc (19). Più piccola la delegazione di BlackRock (5), che però fra i big della finanza che partecipano alla Cop31 è segnalato da InfluenceMap come quello più “ostruzionista”.

«Il rapporto svela la mano invisibile che si cela dietro la campagna per le false soluzioni e le lotte per l’agenda a cui stiamo assistendo alla Cop31 – ha dichiarato Rachitaa Gupta, della Global Campaign to Demand Climate Justice (che coordina l’azione di Kbpo) –. I grandi inquinatori non sono qui solo per bloccare i progressi dei negoziati sul clima, ma anche per proteggere i propri interessi a scapito del benessere delle comunità. Uno spazio destinato a dare voce alle comunità più colpite dalla crisi climatica viene utilizzato come piattaforma di “greenwashing” per i Paesi e le multinazionali inquinanti».

La società civile chiede all’Onu regole sui conflitti d’interesse

I partner di Kbpo chiedono che l’Unfccc si doti di un Accountability framework (quadro di responsabilità) che includa una politica sui conflitti di interesse. Per allinearsi alle migliori pratiche internazionali. E mettere così una volta per tutte la parola fine alla possibilità che i “grandi inquinatori” dettino le regole dell’azione per il clima, o comunque la influenzino a loro vantaggio.

È una richiesta avanzata da tempo e su un problema arcinoto. Non è un caso del resto se da qualche anno spille con la scritta “Not a fossil fuel lobbyist” si vedono girare alle Cop: «A realizzarle – spiega Martina Rogato, presidente di HRIC-Human Rights International Corner, che ha condiviso sui social la sua “esasperazione” per l’ennesimo summit con una partecipazione record dei lobbisti dell’oil&gas – è Climate Reality Project (l’organizzazione fondata da Al Gore, ndr), questa che si vede qui in Turchia è la nuova versione».

Ma ormai per la Cop31 i giochi sono fatti. Se ne riparlerà tra un anno. Forse.