Il solo modo per rendere la Cop31 un successo

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La trentunesima Conferenza mondiale sul clima delle Nazioni Unite sembra avere una parola d’ordine: elettrificazione. La Turchia, che presiede la Cop31 mentre l’Australia guida i negoziati, ha infatti lanciato l’obiettivo di portare l’elettricità al 35% dei consumi energetici finali mondiali entro il 2035. Una quota che, se raggiunta, permetterebbe di migliorare notevolmente il dato attuale, che raggiunge appena il 20%.

Lo stesso presidente della conferenza, il ministro turco dell’Ambiente Murat Kurum, ha dichiarato che in questo modo si potrà rafforzare la sicurezza energetica e, al contempo, stimolare la crescita: «L’era dell’elettricità prende forma. La Cop31 sarà ricordata come il momento in cui abbiamo azionato l’interruttore».

Abbandonare veicoli a motore termico, caldaie a gas o sistemi industriali basati sulla combustione di fonti fossili è senz’altro importante. I benefici sono infatti immediati, ad esempio, in termini di salubrità dell’aria. C’è però un enorme asterisco rispetto al piano “35×35” illustrato ad Antalya: l’elettrificazione non può prescindere dalla decarbonizzazione. Altrimenti detto, il nodo centrale, indifferibile e non aggirabile deve inderogabilmente rimanere l’addio alle fonti fossili. È su questo che, d’altra parte, ci si scontra da anni alle Cop.

La Cop28 di Dubai ha nominato le fonti fossili solo nel 2023

Che il superamento della dipendenza da carbone, petrolio e gas rappresenti il nucleo centrale di ogni negoziato climatico è “certificato” dal fatto che è stato necessario attendere la Cop28 di Dubai, nel 2023, negli Emirati Arabi Uniti, per vedere l’espressione “fonti fossili” menzionata per la prima volta apertamente in un documento conclusivo ufficiale dell’Unfccc (la Convenzione quadro dell’Onu sui cambiamenti climatici, che organizza le Cop). Il processo delle conferenze mondiali sul clima è nato nel 1992 con il Summit della Terra di Rio de Janeiro: ci sono voluti dunque trentuno anni di attesa per far sì che i governi accettassero di mettere nero su bianco quelle due parole: fossil fuels.

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A Dubai, però, i governi avevano accettato di parlare di “fonti fossili” soltanto nell’ambito di una formula indiscutibilmente anodina: “transitioning away from fossil fuels”, traducibile come “processo di allontanamento dai combustibili fossili”. Senza date di riferimento, senza indicazioni su chi debba avviarlo, senza target di alcun tipo. Un compromesso lessicale utile solo a tentare di nascondere la drammatica impasse nella quale sono sprofondati da tempo i negoziati internazionali sul clima.

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La Cop26 di Glasgow ha scelto il phase down del carbone unabated

Alla Cop26 di Glasgow, nel 2021, il riferimento era stato limitato al solo carbone, e ci si era dovuti battere tra phase out (vero e proprio addio) e phase down (riduzione graduale). Con il risultato che, alla fine, si optò non solo per la seconda opzione, molto meno ambiziosa, ma limitandola perfino al solo unabated coal (uso del carbone privo di sistemi di abbattimento delle emissioni di CO2). Una formula ribadita l’anno successivo alla Cop27 di Sharm el-Sheikh, in Egitto.

Il nodo da sciogliere, insomma, è sempre lo stesso. Il mondo deve accettare che carbone, petrolio e gas sono incompatibili con la tutela del nostro Pianeta. Lo spiega da decenni la scienza e ce lo ricorda la moltiplicazione drammatica degli eventi meteorologici estremi alla quale assistiamo.

L’elettrificazione senza decarbonizzazione sposta le emissioni

Elettrificare senza decarbonizzare può voler dire, ad esempio, imporre la conversione di un intero parco auto da benzina e diesel a elettrico. Se però l’energia elettrica che si utilizza per caricare le batterie fosse generata con il carbone, si sarebbero soltanto delocalizzate le emissioni: dal tubo di scappamento dell’auto alla centrale di produzione di energia.

La speranza è che la Cop31 non passi alla storia come quella che ha lanciato un piano in pompa magna senza dotarlo del presupposto necessario per renderlo efficace dal punto di vista climatico. La conferenza di Antalya, come qualsiasi Cop, sarà un successo solo se avrà permesso di effettuare reali passi avanti verso l’abbandono delle fonti fossili: l’elettrificazione è un processo necessario, imprescindibile, fondamentale. Ma va affiancato all’addio a carbone, petrolio e gas. Ogni giorno che passa senza una roadmap per riuscirci è un giorno perso, che pagheremo caro.

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