In breve Il 13 ottobre Human Rights Watch ha pubblicato un rapporto su arresti, multe e procedimenti penali contro attivisti ambientali in Turchia, il Paese che ospita la Cop31.

Il rapporto si basa su 23 interviste, atti giudiziari e documenti medici e descrive arresti arbitrari, uso eccessivo della forza, multe fino a 250mila lire turche e indagini lunghe.

La questione non è solo turca: l’accordo per ospitare la conferenza include una clausola di non ingerenza e diverse organizzazioni chiedono di tutelare i difensori ambientali nei negoziati.

Dentro il centro congressi di Antalya si negoziano strumenti e tempi per fare passi avanti nell’azione contro i cambiamenti climatici. Ma fuori dalle stanze negoziali chi prova a fermare progetti ad alto impatto ambientale o emissivo rischia galera e ritorsioni. È la fotografia della Cop31. Un vertice sul clima ospitato da uno Stato che con una mano spinge ancora su carbone, petrolio e gas, e con l’altra stringe la morsa su chi protesta.

Una contraddizione che riguarda tutti i governi seduti al tavolo, perché nessuna conferenza può dirsi credibile se chi la ospita reprime chi difende l’ambiente. Il 13 ottobre Human Rights Watch ha pubblicato un rapporto costruito su 23 interviste (15 abitanti, 6 avvocati, 2 giornalisti), atti giudiziari e documenti medici. Il quadro che emerge è quello di un modello di pressione giudiziaria e amministrativa: arresti arbitrari, uso eccessivo della forza, procedimenti penali, multe, intimidazioni a danno di attivisti, avvocati e giornalisti.

La Turchia ospita la Cop31 mentre multa e arresta gli attivisti per il clima

Ad Akbelen, nella provincia di Muğla, gli abitanti di İkizköy resistono dal 2019 all’avanzata di una miniera di lignite sulla foresta e all’esproprio degli uliveti circostanti. Secondo tre avvocati delle comunità, almeno 55 persone sono state indagate e quattro abitanti condannati per resistenza a pubblico ufficiale. Nel marzo 2026 Esra Işık, 26 anni, viene arrestata durante una protesta contro l’esproprio di 649 particelle di terreno: 42 giorni in custodia cautelare e una condanna a due anni e un mese, impugnata dai suoi legali.

Le multe arrivano a 250mila lire turche (circa 4.500 euro), anche solo per una tenda o uno striscione. Durante le manifestazioni vengono usati gas lacrimogeni, idranti e spray urticanti. Le denunce degli attivisti contro gli agenti, segnala Hrw, vengono archiviate o restano senza seguito. Le indagini sui manifestanti si trascinano per anni. Ahmet Tatar, attivista di Akbelen, racconta di essere stato arrestato tre volte e di avere subito dieci indagini penali, di cui otto ancora aperte.

Sull’altopiano di Perşembe, sul Mar Nero, le comunità rurali si oppongono alle esplorazioni aurifere che minacciano pascoli e risorse idriche. Il 29 luglio, durante una protesta, vengono fermate circa 15 persone. Alcune vengono trattenute per ore senza sapere perché: tra loro due minorenni e una donna di 84 anni. Vari manifestanti denunciano di essere stati trascinati con la forza e picchiati. A Görele e Tirebolu, nel Giresun, le proteste continuano dopo che un tribunale aveva sospeso le attività minerarie. A finire sotto inchiesta, però, sono abitanti e avvocati.

La repressione colpisce anche politici, avvocati, giornalisti, attivisti Lgbtqia+ e curdi

Molte indagini si chiudono con archiviazioni o assoluzioni, ma questo non rende la repressione meno efficace. Spese legali, convocazioni ripetute e un procedimento che pende per anni sono essi stessi una sanzione. La repressione funziona anche senza condanne definitive, il risultato è scoraggiare la partecipazione. Human rights watch inserisce queste storie in un quadro più ampio, che va oltre la repressione dei movimenti ecologisti.

Prima del vertice Nato di luglio le autorità hanno ordinato l’arresto di 225 persone sospettate di appartenere a organizzazioni armate. Tra di loro, 13 membri di un’organizzazione per la conservazione della natura, poi rilasciati. A settembre l’operazione Ailem Güvende ha colpito il movimento Lgbtqia+. Secondo Amnesty sono stati almeno 116 i fermi, con 83 persone in custodia cautelare e oltre 160 indagati. Il 15 settembre più di cento persone che protestavano davanti al tribunale di Istanbul sono state fermate.

Secondo l’organizzazione turca per la libertà di espressione İfod, su X sono stati bloccati almeno 1.270 account, tra cui testate indipendenti e associazioni femministe. A ciò si aggiungono l’arresto del sindaco di Istanbul Ekrem İmamoğlu e le inchieste contro amministratori del Chp, il principale partito di opposizione.

Restano inoltre ancora in carcere, nonostante le sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo, Osman Kavala, filantropo e attivista, detenuto dal 2017 con accuse legate alle proteste di Gezi Park del 2013, e Selahattin Demirtaş, tra i principali esponenti politici curdi, detenuto dal 2016. Sono episodi che riguardano forme e campi di attivismo diversi, ma disegnano la stessa mappa. Un Paese dove contestare il governo, che si tratti di una miniera, di un Pride o di un’inchiesta giornalistica, costa sempre più caro.

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E la repressione della Turchia non resta certo fuori dai cancelli della Cop31

E la repressione non resta fuori dai cancelli della Cop31. L’accordo con cui la Turchia ospita la conferenza, come riportato da Climate Home, ripropone una clausola eliminata per il vertice brasiliano: il dovere dei partecipanti di non interferire negli affari interni del Paese ospitante. Per Amnesty International la clausola rischia di scoraggiare le critiche e avere un effetto dissuasivo su attivisti, difensori e giornalisti. L’11 novembre scorso, a Cop31 già iniziata, Hrw ha segnalato che Ankara continua a sostenere l’espansione del carbone. Un segnale che mina la credibilità dei suoi impegni climatici. Criticare la politica fossile di Ankara o il trattamento dei difensori ambientali può essere considerato un’ingerenza?

Nell’ottobre 2026, l’Unione europea ha ribadito la propria preoccupazione per le restrizioni imposte alla società civile turca, richiamando le autorità al rispetto delle libertà di espressione, associazione e manifestazione pacifica e alla tutela dei difensori dei diritti umani. Ancora, il 3 novembre il Center for international environmental law, assieme a organizzazioni di tutto il mondo, ha chiesto che la tutela dei difensori ambientali entri nel merito dei negoziati: protezione dalle ritorsioni, partecipazione effettiva, risorse per le donne che difendono i territori, consenso libero, previo e informato per i popoli indigeni nel meccanismo per la transizione giusta.

Non dichiarazioni di principio, dunque, ma criteri con cui valutare le politiche climatiche, a partire dal Global Stocktake. È qui che la questione smette di essere solo turca. Se chi subisce la crisi e le scelte fatte per affrontarla deve avere spazio nella presa di decisioni, allora non basta accreditare le organizzazioni alla conferenza. Serve che possano partecipare senza intimidazioni, sorveglianza arbitraria o conseguenze giudiziarie, il cui obiettivo è proprio silenziarne le voci.