In breve La prima bozza di cover decision alla Cop31 sembra una wishlist piuttosto che un vero documento negoziale, come se la presidenza abbia deciso di porre sul tavolo tutte le possibilità.

Figurano addirittura alcuni passaggi che, se approvati, avrebbero portata storica, come ad esempio l’uscita dalle fonti fossili (e non solo la diminuzione).

È pertanto più che probabile che i prossimi testi saranno molto meno ricchi.

Abbandonare i combustibili fossili, e farlo immediatamente. Decarbonizzare i Paesi sviluppati entro il 2030, e renderli addirittura carbon-negative al 2040. E poi elettrificazione, difesa del ruolo della scienza, soldi al Sud globale. C’è di tutto nella prima bozza di accordo della Cop31, l’incontro negoziale sul clima delle Nazioni Unite in corso in Turchia. Enormi passi avanti, dal punto di vista dell’ambizione. Così enormi che, salvo clamorose sorprese, non si realizzeranno.

La presidenza australiana, che co-coordina assieme ai padroni di casa, ha deciso di usare la prima bozza di documento di sintesi come una lista dei desideri. Dentro ci sono quasi tutti gli input ricevuti dai governi, anche i meno politicamente realistici. «Potremmo fermare le trattative e firmare qua», ironizza un attivista. Ma in realtà molte delle proposte più clamorose spariranno quasi sicuramente nei prossimi giorni – la Cop31 durerà almeno fino a venerdì. Tra le righe, però, si possono iniziare a leggere alcune delle direzioni verso cui potrebbe pendere l’accordo reale.

Net-zero, Ipcc, abbandono del fossile: l’albero di Natale della presidenza

Le diciotto pagine di documento diffuso in serata sono più che ricche. Il superamento del grado e mezzo di aumento della temperatura media globale, ormai certificato dalla scienza, viene riconosciuto. Il testo parla di impegno per il ritorno al di sotto di questo limite, grazie a tecnologie di cattura e stoccaggio della CO2. La dicitura combustibili fossili, non usata nel documento finale della Cop30 dell’anno passato per via delle resistenze dei Paesi produttori – Arabia Saudita in testa – compare ben sei volte. Si parla addirittura di “un’azione accelerata per eliminare gradualmente i combustibili fossili, anche attraverso l’immediata transizione dalle fonti fossili nei sistemi energetici”. Parole inaccettabili non solo per i petro-Stati, ma probabilmente anche per l’Italia di Meloni.

Si menziona poi la storica sentenza della Corte Internazionale di Giustizia del 22 luglio 2025, che per la prima volta tratta alla stregua di un reato il mancato rispetto dei trattati sul clima. «Si tratta di una sorta di albero di Natale, pieno delle richieste di tutti», commenta Valeria Zanini, analista del think-tank Ecco. I Paesi cosiddetti in via di sviluppo hanno ottenuto di far inserire il concetto tale per cui i soldi che gli spettano per adattare i loro territori alla crisi climatica non devono costituire nuovo debito. La Cina addirittura un clamoroso percorso di «eliminazione delle misure commerciali bilaterali». Ovvero, dei dazi statunitensi (ma gli Usa non partecipano alla Cop31) e del meccanismo di aggiustamento della CO2 alle frontiere europee, il Cbam

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L’autorevolezza della scienza climatica, messa in discussione sopratutto dal Gruppo Arabo, viene ribadita. Si chiede che l’Ipcc, l’organo scientifico che si occupa di clima all’interno dell’Onu, rilasci il suo prossimo rapporto entro il 2028. Contrariamente a quanto chiedono i governi più climatoscettici. In un passaggio considerato “provocatorio” dagli esperti, si chiede alle nazioni sviluppate di portare le loro emissioni nette a zero entro il 2030. L’Unione Europea, per avere un metro di paragone, conta di arrivarci al 2050: vent’anni dopo.

Andrà meglio al piano “35×35”?

Molte delle posizioni contenute nella bozza sono tanto ambiziose quanto politicamente impossibili da realizzare, in un negoziato con centinaia di lobbisti delle fonti fossili e la maggioranza dei Paesi più che timidi sulla transizione. Ma c’è un punto che potrebbe avere più fortuna: quello sull’elettrificazione.

Fin da prima dell’apertura della Cop31, la presidenza turco-australiana aveva messo al centro del dibattito il 35×35. Si tratta del tentativo di mettere tutti i Paesi parte del processo d’accordo sull’elettrificazione del 35% dei consumi energetici globali entro il 2035. Si tratterebbe di un obiettivo importante, ma la cui efficacia in termini di transizione dipende da quanta della nuova elettricità sarà pulita.

Il 35×35 appare nella bozza, e con una formulazione non necessariamente irrealistica. Nel documento si invitano le nazioni a raggiungere il risultato: è calls il termine usato. Considerato un linguaggio di media forza nel bizantino sistema linguistico dell’Onu. Ci si impegna a inserirlo nei piani di riduzione delle emissioni nazionali. Non si specifica che la nuova energia debba essere pulita, ma si invita a leggere il pledge assieme a quello, già accordato, di triplicare le rinnovabili entro il 2030 a livello globale. Anche il punto relativo alla scienza climatica e alla pubblicazione del nuovo rapporto dell’Ipcc è possibile che sopravviva fino al documento finale, sostengono gli analisti.

Una Cop che potrebbe portare solo obiettivi minimi

Oltre a Turchia ed Australia, tra i grandi difensori del 35×35 c’è l’Agenzia Internazionale dell’Energia (Iea), l’ente dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico che si occupa del tema. Secondo l’Iea, questo obiettivo avrebbe effetti positivi sul clima a prescindere dalla sua formulazione, poiché aumenterebbe l’efficenza dei sistemi energetici e perché le rinnovabili sono ormai la fonte elettrica economicamente più competitiva. Ma, paradossalmente, è proprio la possibile efficacia della misura a renderla non banale da approvare.

Se Paesi come Russia e Arabia Saudita si convincessero che il 35×35 rappresenta un possibile serio rischio per l’industria fossile, difficilmente accetteranno di firmarlo. Il fatto però, che in una bozza piena di obiettivi improbabili questo punto sia affrontato in modo più misurato, lascia aperta la porta alla possibilità che alla fine rimanga anche del testo finale.

Di sicuro c’è il fatto che, a undici anni dall’Accordo di Parigi, la Cop31 fatica ad animare grandi speranze. La comparsa di obiettivi realmente ambiziosi nella prima bozza è stato unanimemente accolto da giornalisti e osservatori come irrealistica. Un segno dei tempi, e dello stato di salute della diplomazia climatica.