Altri 7,3 miliardi per gli F35. Rete Italiana Pace e Disarmo e Sbilanciamoci: «Scelta grave e sbagliata»

Il programma F-35 continua a divorare risorse pubbliche. Il governo chiede al Parlamento di proseguire il programma con un nuovo atto della Difesa (SMD 5/2026): il costo complessivo del programma (senza oneri indiretti) salirebbe così a 20,8 miliardi di euro: 7,3 miliardi in più (aumento del 53%) rispetto alla previsione iniziale del 2009 che prevedeva addirittura più velivoli. Non parliamo di un imprevisto marginale, ma dell’ennesima voragine finanziaria che peserà sul bilancio della Difesa per molti anni. Il programma, che riguarda 115 velivoli, proseguirà almeno fino al 2039, con altri costi in arrivo.

Sul programma di acquisto dei cacciabombardieri di produzione statunitense a capacità nucleare la posizione di Rete Italiana Pace e Disarmo e Sbilanciamoci (che lavorano congiuntamente sul tema dal 2009, con documenti, azioni, mobilitazioni e audizioni parlamentari) è stata chiara fin dall’inizio nel sottolineare problemi tecnici, costi fuori controllo pericolosa prospettiva politica e strategica derivante da questa scelta. Oggi i numeri danno per l’ennesima volta ragione alle nostre critiche (documentate) che segnalavamo come l’acquisizione di questi aerei militari sarebbe costata molto più di quanto dichiarato e che avrebbe sottratto risorse ad altre priorità del Paese.

Il governo pretende di farci credere che tutto questo sia inevitabile. Ma inevitabile non è. È una scelta politica sbagliata e pericolosa, che continua a destinare miliardi ai sistemi d’arma mentre si tagliano o si negano risorse a sanità, scuola, servizi sociali e politiche per il lavoro.

Quali sono i ritorni industriali e occupazionali degli investimenti militari?

C’è poi una domanda che resta senza risposta: quali sono oggi i reali ritorni industriali e occupazionali per l’Italia? Non perché li riteniamo utili o essenziali, ma perché sono da sempre stati sbandierati come una motivazione di questa scelta (da noi sempre contestata come idea e come dimensione). Il nuovo dossier parlamentare non aggiorna i dati sulle ricadute economiche e industriali promesse quando il programma fu avviato. Si chiedono altri miliardi ai cittadini senza rendere conto, con trasparenza, dei risultati ottenuti e di quali impatti ci aspettano.

FestiValori 2026, sabato 14 novembre a Milano: Non aspettiamo la prossima estate. Il festival di Valori e Radio Popolare, ingresso libero. Scopri il programma

Newsletter Iscriviti a Valori Il meglio delle notizie di finanza etica ed economia sostenibile. Voglio ricevere questa newsletter. Le email contengono un pixel che ci dice se le apri; puoi disattivarlo in ogni momento senza disiscriverti. Leggi l’informativa privacy Settimanale

Settimanale Anteprima

Non è l’unico caso. Mentre si chiede questo aumento per gli F-35, è più che triplicato anche il costo del solo sviluppo del Gcap, il caccia di sesta generazione sviluppato con Regno Unito e Giappone. Per l’Italia si è passati dai circa 6 miliardi stimati nel 2021 a 18,6 miliardi e la cifra non comprende l’acquisto dei futuri velivoli, ad oggi non quantificabile. Due programmi, un’unica direzione: risorse pubbliche crescenti, trasparenza decrescente. A cosa serviranno così tanti aerei militari, mentre una gran fetta della popolazione italiana fatica ad arrivare alla fine del mese?

Secondo le analisi di MIL€X, nel 2027 la spesa militare italiana si avvia verso la soglia dei 40 miliardi. Una corsa al riarmo che non rende il Paese più sicuro, ma sottrae risorse alla sicurezza delle persone. La sicurezza non si costruisce con altri cacciabombardieri. Serve un’economia di pace e non di guerra: investimenti nella pace, nella diplomazia, nella cooperazione, nella prevenzione dei conflitti, nella difesa civile non armata e nonviolenta, e poi in sanità, scuola, lavoro, diritti e ambiente.

Dal 14 al 22 novembre la mobilitazione nazionale per un’economia di pace

Per questo, mentre governo e Parlamento si preparano a discutere la legge di bilancio 2027, la Rete Italiana Pace e Disarmo e Sbilanciamoci promuovono dal 14 al 22 novembre giornate di mobilitazione in tutta Italia «Per una economia di pace»: convegni, sit-in, marce e incontri con amministratori e parlamentari, a sostegno della Controfinanziaria 2026 di Sbilanciamoci, della proposta di legge «Un’altra difesa è possibile» e delle proposte per fermare il riarmo e ridurre le spese militari.

La Rete Italiana Pace e Disarmo e la campagna Sbilanciamoci chiedono al Parlamento di non avallare questo nuovo aumento senza una discussione pubblica e trasparente sui costi reali del programma e sulle sue alternative.