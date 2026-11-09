Nel mondo 2.900 miliardi di dollari in spesa militare, mentre crollano gli aiuti allo sviluppo

In breve Nel 2025 la spesa militare globale ha toccato il record di 2.900 miliardi di dollari, mentre gli aiuti dei donatori Ocse sono scesi a 174 miliardi (-23%).

Governi come quello tedesco giustificano i tagli con il riarmo: Berlino porterà gli aiuti dallo 0,56% a circa lo 0,43% del reddito nazionale lordo entro il 2029.

Secondo il Sipri i risparmi coprono una quota minima delle nuove spese militari, mentre i tagli potrebbero causare fino a 22,6 milioni di morti in più entro il 2030.

La spesa militare globale ha segnato un nuovo record, raggiungendo i 2.900 miliardi di dollari (circa 2.600 miliardi di euro, al cambio del 23 ottobre 2026). Intanto gli aiuti pubblici allo sviluppo continuano a ridursi drasticamente, anche per sostenere i maggiori investimenti nel settore militare. È questo il quadro che emerge dall’analisi pubblicata a fine ottobre dall’Istituto internazionale di ricerca sulla pace di Stoccolma (Sipri). Come evidenziano i ricercatori, nel 2022-2023 si sono registrati livelli record di aiuti pubblici allo sviluppo, trainati in gran parte dal sostegno all’Ucraina e dai costi di accoglienza dei rifugiati. Dopo quel biennio, però, i valori sono crollati. Il tempismo non potrebbe essere peggiore: mentre i fondi per il sostegno estero vengono ridotti, le crisi continuano a moltiplicarsi.

Per capire meglio questa dinamica, basta guardare ai dati degli ultimi anni. Nel 2025 si è registrata una netta riduzione dell’aiuto pubblico allo sviluppo. Secondo i dati preliminari dell’Ocse, i Paesi membri del Comitato di aiuto allo sviluppo (Dac) – il forum che riunisce i maggiori donatori mondiali – hanno messo a disposizione 174 miliardi di dollari (circa 155 miliardi di euro). È un calo del 23% rispetto al 2024.

L’assistenza fornita da questi Paesi nei settori dell’istruzione e della salute è scesa al di sotto dei livelli precedenti la pandemia di Covid-19. La riduzione relativa più consistente ha riguardato gli aiuti destinati agli Stati dell’Africa subsahariana. Questi tagli hanno un effetto diretto su chi vive in queste regioni. Secondo uno studio pubblicato su The Lancet Global Health, entro il 2030 potrebbero causare tra i 9,4 e i 22,6 milioni di morti aggiuntive dovute a malattie trasmissibili, in tutte le fasce d’età, nei Paesi a basso e medio reddito. Morti che potrebbero essere prevenute se i Paesi del Comitato aumentassero i fondi per gli aiuti allo sviluppo.

Germania, i tagli agli aiuti giustificati con il riarmo

Questi tagli sono coincisi con un aumento delle spese militari, soprattutto a seguito dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia nel 2022. Uno dei casi su cui l’analisi del Sipri si sofferma è la Germania. Il governo tedesco ha avviato il più imponente piano di potenziamento militare dalla fine della Seconda guerra mondiale. E ha esplicitamente collegato le riduzioni della spesa per lo sviluppo alla priorità data alla sicurezza militare.

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Secondo i piani finanziari a medio termine di Berlino, la quota di reddito nazionale lordo (Rnl) destinata agli aiuti esterni dovrebbe passare dallo 0,56% del 2025 a circa lo 0,43% entro il 2029. La spesa militare, invece, dovrebbe all’incirca raddoppiare entro il 2030 rispetto ai 114 miliardi di dollari (circa 100 miliardi di euro) del 2025.

Conflitti armati a quota 65, il livello più alto mai registrato

La riduzione dei fondi per lo sviluppo arriva in un momento in cui si moltiplicano i conflitti. Dal 2011 il loro numero è aumentato, con oltre 50 conflitti attivi ogni anno nel decennio 2016-2025. Nel solo 2025 si è passati da 59 a 65 conflitti, il livello più alto mai registrato. Queste situazioni di crisi aumentano il bisogno di aiuti allo sviluppo.

Come ricorda il Sipri, storicamente i fondi erogati dai Paesi del Comitato hanno svolto un ruolo cruciale in attività legate alla pace e alla sicurezza: il consolidamento della pace, il rafforzamento della resilienza istituzionale, la promozione della stabilità sociale. Questi Paesi, però, stanno riducendo proprio questo tipo di sostegno, nonostante le conseguenze che ne derivano.

Più di recente, ai problemi generati dai conflitti si sono aggiunti quelli derivanti dai disastri climatici. Oltre a generare bisogni umanitari immediati – come cibo, acqua, riparo e servizi sanitari – la distruzione delle infrastrutture comporta una perdita di produzione e occupazione. E indebolisce le prospettive di sviluppo a lungo termine dei territori colpiti dalle crisi.

Tagli agli aiuti allo sviluppo, risparmi minimi per il riarmo

In questa situazione di policrisi, un ritorno ai livelli di aiuti precedenti al 2025 non sarebbe comunque sufficiente. Già prima dei recenti tagli, i fondi stanziati coprivano a stento le esigenze globali. Inoltre, come scrivono i ricercatori, la riduzione degli aiuti ha un peso quasi irrilevante sull’aumento delle capacità militari.

Come dimostra il caso della Germania, i risparmi derivanti dai tagli all’aiuto pubblico allo sviluppo sono esigui rispetto all’entità degli aumenti previsti per la spesa militare. E offrono un contributo limitato ai piani di potenziamento militare a lungo termine. Al contrario, i tagli agli aiuti hanno conseguenze significative in ambito umanitario e di sviluppo già nel breve termine, senza contare gli effetti negativi di lungo periodo.

Intelligenza artificiale in guerra, chi risponde dei crimini

Maggiori investimenti in difesa comportano anche lo sviluppo e l’applicazione di nuovi sistemi, tra cui quelli basati sull’intelligenza artificiale. Questo strumento è in costante evoluzione, come si è visto di recente in Ucraina, in Iran e a Gaza, ma la sua regolamentazione è ancora molto blanda. Uno degli aspetti su cui manca un consenso generale riguarda la responsabilità. In caso di uso errato dei sistemi di IA in ambito militare, chi risponde per i danni arrecati ai civili? A questa domanda ha provato a dare risposta un altro documento del Sipri, che da anni segue lo sviluppo delle armi basate sull’IA.

Secondo Laura Bruun e Marta Bo, ricercatrici del programma del Sipri sulla governance dell’intelligenza artificiale, i sistemi basati sull’IA sono forniti e resi operativi da soggetti del settore industriale. Per questo è importante capire in quali casi questi soggetti possano essere ritenuti responsabili di violazioni del diritto internazionale umanitario.

La responsabilità primaria, scrive il Sipri, può sorgere quando un dipendente o un dirigente dell’azienda commette intenzionalmente un crimine di guerra. Per esempio, quando un dipendente progetta deliberatamente un sistema di selezione dei bersagli supportato dall’IA che tende a colpire i civili. In alcuni casi la responsabilità potrebbe essere condivisa tra più attori: sviluppatori, produttori, comandanti o soldati che utilizzano effettivamente il sistema per commettere un crimine di guerra. In tale scenario, potrebbero tutti essere ritenuti responsabili attraverso la dottrina della co-perpetrazione, prevista dallo Statuto di Roma della Corte penale internazionale.

La responsabilità dei dipendenti può derivare anche da responsabilità «secondarie» o «accessorie», se collaborano alla commissione di un crimine di guerra. In questo caso la condotta deve avere un effetto «sostanziale» sul crimine commesso. E il soggetto deve aver agito sapendo che la sua condotta stava contribuendo a un crimine. Le aziende, infine, possono essere ritenute responsabili di crimini di guerra tramite la responsabilità penale d’impresa.

Stati e aziende, le responsabilità sull’intelligenza artificiale

Alla fine, però, l’onere di garantire il rispetto del diritto internazionale umanitario e di prevenirne le violazioni ricade sugli Stati. Una volta che uno Stato decide di acquisire e utilizzare un sistema di intelligenza artificiale militare, è responsabile del suo uso. E se un’azienda di IA militare che opera nella sua giurisdizione viola il diritto umanitario, lo Stato può essere ritenuto responsabile per non aver adottato misure ragionevoli per prevenire o rispondere alla violazione.

Stati e aziende, dunque, possono essere responsabili in diversa misura. Ma il problema dell’accountability resta un nodo cruciale da sciogliere, attraverso regole internazionali chiare e al passo con una tecnologia in rapida crescita.