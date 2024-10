La domenica mattina a FestiValori | Live

Ultima giornata di FestiValori, il festival della finanza etica per leggere la quotidianità. Qui potrete seguire gli eventi che si svolgeranno al Teatro San Carlo di Modena la domenica mattina.

L’Arca di Noè

Con Luca Lombroso, climatologo e divulgatore scientifico, parleremo delle crisi climatiche e degli effetti diretti che hanno sulla vita delle persone. A partire dal cibo che mettiamo ogni giorno in tavola, di cui analizzeremo tutta la filiera. Perché quello che mangiamo è frutto dello stesso sistema produttivo che avvelena il Pianeta.

Agricoltura e clima: è la stessa crisi

I cambiamenti climatici sono responsabilità collettiva e non individuale, una persona dovrebbe vivere decine di milioni di anni per produrre le stesse emissioni che una compagnia fossile disperde in un solo anno. Ma è anche vero che è oramai doverosa una diversa consapevolezza verso il cibo, facendo attenzione che sia interamente sostenibile quella filiera che comincia nell’agricoltura e termina sulle nostre tavole.

