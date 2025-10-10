Un piano globale dell’Onu per costruire un futuro più giusto, verde e inclusivo.

L’Agenda 2030 è un accordo globale per le persone, il pianeta e la prosperità, firmato da 193 Paesi membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Contiene 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sdgs) che spaziano dalla lotta alla povertà alla parità di genere, dalla giustizia climatica alla promozione di un lavoro dignitoso.

È una bussola per governi, imprese e cittadini che vogliono contribuire a un mondo più equo e resiliente.

Per la finanza etica, l’Agenda 2030 è un riferimento fondamentale: riunisce in un’unica visione le tre dimensioni della sostenibilità – sociale, ambientale ed economica.