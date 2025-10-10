Glossario:

Agricoltura biodinamica

Agricoltura biodinamica

Un’agricoltura che segue i ritmi della natura… e delle stelle.

L’agricoltura biodinamica è una pratica agricola che considera la terra come un organismo vivente. Non usa pesticidi né fertilizzanti di sintesi, ma segue ritmi cosmici (come le fasi lunari) e utilizza “preparati” naturali per arricchire il suolo.

Nata dalle idee di Rudolf Steiner, punta a rigenerare l’ecosistema agricolo nel suo complesso.

Per la finanza etica è un esempio di connessione profonda tra uomo e natura, anche se alcuni aspetti sono discussi a livello scientifico. La sua visione olistica rimane interessante per chi promuove modelli agricoli rigenerativi.

