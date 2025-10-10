Economia comportamentale
Studia come le persone prendono decisioni economiche, spesso in modo poco razionale.
L’economia comportamentale integra psicologia ed economia per analizzare come davvero si comportano le persone, non come dovrebbero comportarsi secondo i modelli teorici. Mostra che le emozioni, le abitudini e i pregiudizi influenzano le scelte economiche, spesso più della logica.
Un esempio: molte persone spendono più con la carta che con i contanti, anche se razionalmente non dovrebbe cambiare nulla.
Per la finanza etica, questa disciplina è utile per progettare strumenti più comprensibili, trasparenti e a misura d’uomo, evitando pratiche che sfruttano le fragilità cognitive.