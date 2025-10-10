Economia cooperativa
Economia cooperativa
Un’economia fondata sulla collaborazione e non sulla competizione.
L’economia cooperativa si basa su imprese gestite in forma collettiva, dove i lavoratori o i soci decidono insieme, secondo il principio “una persona, un voto”. I profitti non vanno a pochi azionisti, ma vengono reinvestiti o redistribuiti equamente.
È un modello radicato nella storia italiana e molto presente in settori come agricoltura, servizi sociali, consumo, credito.
Per la finanza etica, la cooperazione è una forma concreta di democrazia economica, che valorizza le relazioni e costruisce comunità resilienti.