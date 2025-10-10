Un’economia che riconosce e valorizza il lavoro invisibile delle donne.

L’economia femminista mette in discussione il modello economico dominante, che ignora il lavoro di cura, sottovaluta le disuguaglianze di genere e premia solo la produttività misurabile.

Propone un’economia che riconosce il valore del lavoro domestico e relazionale, combatte le disuguaglianze e promuove politiche redistributive e inclusive.

Per la finanza etica, questo approccio è cruciale: includere i punti di vista femminili significa correggere le storture di un sistema progettato da pochi, per pochi.