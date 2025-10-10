Glossario:

Economia sostenibileVai al glossario

Economia femminista

Economia femminista

Un’economia che riconosce e valorizza il lavoro invisibile delle donne.

L’economia femminista mette in discussione il modello economico dominante, che ignora il lavoro di cura, sottovaluta le disuguaglianze di genere e premia solo la produttività misurabile.

Propone un’economia che riconosce il valore del lavoro domestico e relazionale, combatte le disuguaglianze e promuove politiche redistributive e inclusive.

Per la finanza etica, questo approccio è cruciale: includere i punti di vista femminili significa correggere le storture di un sistema progettato da pochi, per pochi.

Vai al glossario

Effettua il login

Recupera password

Non sei registrato? Crea un account

Reset password

Per proseguire, inserisci l'indirizzo e-mail utilizzato per la registrazione del tuo account.

Ti sei perso? Torna al login

Crea un account

Sei già registrato? Effettua il login