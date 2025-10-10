Le conseguenze reali che un’attività economica ha sulle persone e sul pianeta.

L’impatto sociale e ambientale misura quanto un’impresa, un progetto o una politica influiscano sul benessere collettivo e sul Pianeta. Può essere positivo o negativo, e sempre più organizzazioni cercano di valutarlo con metodi scientifici.

Non si tratta solo di dichiarare valori o buone intenzioni: è necessario definire obiettivi misurabili, raccogliere dati quantitativi e qualitativi e rendere pubblici i risultati, ad esempio monitorando riduzioni di CO2, creazione di occupazione, benefici per le comunità locali o tutela della biodiversità.

Per la finanza etica, misurare l’impatto è il primo passo per assumersi davvero la responsabilità delle proprie scelte economiche.