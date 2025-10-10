Glossario:

Microcredito

Microcredito

Piccoli prestiti per grandi cambiamenti, anche per chi non ha garanzie.

Il microcredito consiste nell’erogazione di prestiti di piccolo importo a persone escluse dal credito tradizionale, spesso per avviare o sostenere piccole attività produttive.

È nato nei Paesi del Sud globale (in particolare il Bangladesh, con la Grameen Bank) ma esiste anche in Europa, come strumento di inclusione finanziaria e lotta alla povertà.

Per la finanza etica è una pratica concreta di giustizia economica, che dà fiducia a chi non ha capitali, ma ha idee e motivazione.

