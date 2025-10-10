La microfinanza include non solo il microcredito, ma anche risparmio, assicurazioni, educazione finanziaria e altri servizi destinati a persone o comunità con redditi bassi o escluse dal circuito bancario tradizionale.

Il suo scopo è favorire l’autonomia economica e l’inclusione, mettendo a disposizione strumenti fondamentali per costruire attività, affrontare imprevisti e migliorare le proprie condizioni di vita.

Per la finanza etica rappresenta un potente strumento contro l’emarginazione e la dipendenza economica, a patto che sia gestita con trasparenza e finalità sociali, e non ridotta a un semplice modello di profitto.