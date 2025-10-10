Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sdgs)

Gli Sdgs (Sustainable Development Goals) sono i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile stabiliti dalle Nazioni Unite con l’Agenda 2030, il programma globale sottoscritto da tutti i Paesi membri per costruire un futuro equo, inclusivo e rispettoso dei limiti del pianeta. Coprono ogni dimensione della sostenibilità – sociale, ambientale ed economica – affrontando temi come povertà, fame, salute, istruzione, uguaglianza di genere, clima, biodiversità, lavoro dignitoso e giustizia.

Ogni obiettivo si articola in target, cioè traguardi specifici da raggiungere entro il 2030, e in indicatori, che servono a misurare i progressi compiuti in modo concreto e comparabile. Gli Stati membri presentano periodicamente i risultati ottenuti all’Onu attraverso i cosiddetti Voluntary National Reviews, in cui illustrano politiche, strategie e risultati rispetto agli obiettivi fissati.

Per la finanza etica, gli Sdgs rappresentano una vera e propria mappa di riferimento: orientano investimenti, politiche e scelte economiche verso il bene comune e permettono di valutare se un’attività contribuisce davvero a uno sviluppo sostenibile e inclusivo.