Onlus
Una forma giuridica superata, ma che ha fatto la storia del non profit italiano.
Le Onlus (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale) erano una categoria giuridica prevista dalla legge italiana per enti senza scopo di lucro che svolgessero attività socialmente utili.
Dal 2021, con la riforma del Terzo Settore, le Onlus sono state sostituite dagli Ets (Enti del Terzo Settore) e progressivamente assorbite nel Registro Unico del Terzo Settore (Runts).
Per la finanza etica, le Onlus hanno rappresentato un passaggio importante verso il riconoscimento del valore economico e sociale delle organizzazioni non profit.