Organizzazione di volontariato (Odv)
Associazioni fondate sul volontariato, che operano per il bene comune.
Le Organizzazioni di volontariato (Odv) sono enti del Terzo Settore composti in prevalenza da volontari che svolgono attività gratuite di interesse generale: assistenza, cultura, ambiente, protezione civile ecc.
Devono essere democratiche e trasparenti, e non possono distribuire profitti.
Per la finanza etica, le Odv sono un esempio concreto di economia fondata sulla gratuità, la partecipazione e la solidarietà e, pertanto, meritano accesso agevolato al credito e a fondi pubblici.