Organizzazione di volontariato (Odv)

Le Organizzazioni di volontariato (Odv) sono enti del Terzo Settore composti in prevalenza da volontari che svolgono attività gratuite di interesse generale: assistenza, cultura, ambiente, protezione civile ecc.

Devono essere democratiche e trasparenti, e non possono distribuire profitti.

Per la finanza etica, le Odv sono un esempio concreto di economia fondata sulla gratuità, la partecipazione e la solidarietà e, pertanto, meritano accesso agevolato al credito e a fondi pubblici.