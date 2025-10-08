Registro unico del Terzo settore (Runts)

Il Runts è una banca dati pubblica istituita con la riforma del Terzo Settore. Qui si iscrivono tutte le organizzazioni che vogliono essere riconosciute come Enti del Terzo Settore. Solo chi è iscritto al Runts può accedere a benefici, vantaggi fiscali, bandi, contributi (come il 5 per mille) e convenzioni con le pubbliche amministrazioni.

Il Runts è innanzitutto uno strumento di trasparenza perché permette a cittadini, istituzioni e imprese di verificare facilmente lo status di un ente.

Per la finanza etica, il Runts è un presidio di fiducia e responsabilità, che rafforza l’infrastruttura dell’economia sociale.