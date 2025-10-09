Il report di sostenibilità è un documento annuale, obbligatorio per molte imprese e volontario per altre, attraverso cui un’organizzazione comunica in modo strutturato le proprie strategie, performance e obiettivi in materia ambientale, sociale e di governance (Esg).

Contiene dati quantitativi, indicatori e analisi qualitative, ma anche il racconto di come la sostenibilità sia integrata nel modello di business e nei processi decisionali.

Per la finanza etica, rappresenta un atto di trasparenza e responsabilità verso tutti gli stakeholder. Ma per avere valore reale deve essere chiaro, accessibile, verificabile e comparabile: altrimenti rischia di ridursi a un esercizio di greenwashing.