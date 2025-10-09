Condividere beni e servizi, invece di possederli: un modo diverso di consumare.

La sharing economy promuove l’uso condiviso di risorse, come auto, case, strumenti, tempo. Si basa su piattaforme digitali che mettono in contatto domanda e offerta, favorendo efficienza e riduzione degli sprechi.

In questo senso, può essere ricondotta al più ampio paradigma dell’economia circolare: permette infatti di non comprare beni nuovi, ma ottimizzare l’uso di quelli esistenti prolungandone il ciclo di vita. Ma la sharing economy non è tutta uguale: può essere collaborativa e comunitaria, oppure commerciale e centralizzata (come nel caso di Airbnb o Uber).

Per la finanza etica, va valutata caso per caso, privilegiando modelli inclusivi, equi e cooperativi, non solo profittevoli.