Silver economy

Silver economy

L’economia che ruota attorno ai bisogni e alle potenzialità delle persone anziane.

La silver economy si riferisce ai beni e servizi dedicati agli over 65: salute, mobilità, turismo, cultura, tecnologie assistive ecc.

Con l’invecchiamento della popolazione, è un settore in crescita. Ma va gestito con etica, valorizzando le persone anziane non solo come “clienti”, ma come risorse attive e portatrici di valore nella società.

Per la finanza etica la silver economy è una sfida intergenerazionale, che richiede inclusione, rispetto e innovazione al servizio della dignità.

