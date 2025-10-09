Le società benefit sono imprese for profit che si impegnano, per legge, a perseguire finalità di beneficio comune insieme al profitto. Indicano chiaramente questo obiettivo nel proprio statuto, impegnandosi a misurare e rendicontare annualmente il proprio impatto sociale e ambientale. Non sono dunque enti del Terzo Settore, ma portano la sostenibilità nel cuore del business.

Non vanno confuse con le B Corp, sebbene ci siano vari ambiti di sovrapposizione. Mentre la società benefit è una forma giuridica introdotta da varie giurisdizioni (inclusa quella italiana, a partire dal 2016), la B Corp è una certificazione volontaria che l’ente no profit B Lab rilascia a seguito della compilazione di un questionario, chiamato B Corp Impact Assessment (Bia). Molte imprese scelgono entrambe le strade: sia la forma giuridica di società benefit, sia la certificazione di B Corp.

Per la finanza etica, le società benefit rappresentano una forma evoluta di responsabilità d’impresa, ma devono evitare di diventare etichette vuote. L’impatto va dimostrato, non solo dichiarato.