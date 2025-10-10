Società di mutuo soccorso
Società di mutuo soccorso
Associazioni nate per aiutare i soci nei momenti di difficoltà.
Le società di mutuo soccorso (Sms), le cosiddette “mutue”, sono organizzazioni senza scopo di lucro che forniscono ai soci prestazioni di assistenza sanitaria, previdenziale o sociale, attraverso un sistema di solidarietà reciproca.
Nascono nell’Ottocento per tutelare i lavoratori in assenza di welfare pubblico. Oggi operano nel campo della sanità integrativa e dell’assistenza mutualistica.
Per la finanza etica, rappresentano un modello antico ma attualissimo di cura collettiva e partecipata, alternativa alla logica assicurativa individuale.