Sapere da dove viene e come è stato prodotto ciò che acquistiamo.

La tracciabilità della filiera è la capacità di seguire e documentare ogni fase del percorso di un prodotto – dall’origine delle materie prime alla lavorazione, dal trasporto alla distribuzione finale. È uno strumento di trasparenza che tutela il diritto delle persone a sapere cosa acquistano e impone alle aziende la responsabilità di garantire informazioni chiare e verificabili.

Soprattutto in settori delicati come agricoltura, moda, elettronica o alimentare, la tracciabilità consente di individuare e prevenire frodi, violazioni dei diritti, sfruttamento del lavoro e impatti ambientali lungo tutta la catena di produzione.

Per la finanza etica è un principio imprescindibile: senza dati certi sulla filiera, parlare di consumo consapevole o investimento responsabile è impossibile.