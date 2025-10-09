Rendere pubblici i dati e le pratiche lungo tutta la catena produttiva.

La trasparenza della filiera è più della tracciabilità: non solo sapere da dove viene un prodotto, ma anche in quali condizioni viene realizzato, chi ci lavora, con quali diritti e quali impatti ambientali. Significa rendere visibili i fornitori, le pratiche e i criteri etici.

Per la finanza etica, è un principio irrinunciabile: ogni prodotto porta con sé una storia, e chi lo commercializza ha il dovere di raccontarla in modo chiaro.