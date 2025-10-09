Triple bottom line
Un nuovo modo di misurare il successo: profitto, persone, pianeta.
Il concetto di triple bottom line (triplice bilancio) propone che le imprese non misurino il proprio successo solo con il profitto economico, ma anche con l’impatto che generano sulle persone e sull’ambiente.
Diventato riferimento per la rendicontazione Esg, è un passo verso un capitalismo più responsabile.
Per la finanza etica, questa visione è fondamentale: senza equilibrio tra le tre dimensioni, non c’è vera sostenibilità.