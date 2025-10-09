Glossario:

Triple bottom line

Triple bottom line

Un nuovo modo di misurare il successo: profitto, persone, pianeta.

Il concetto di triple bottom line (triplice bilancio) propone che le imprese non misurino il proprio successo solo con il profitto economico, ma anche con l’impatto che generano sulle persone e sull’ambiente.

Diventato riferimento per la rendicontazione Esg, è un passo verso un capitalismo più responsabile.

Per la finanza etica, questa visione è fondamentale: senza equilibrio tra le tre dimensioni, non c’è vera sostenibilità.

