L’economia legata alla salute, alla cura e al benessere delle persone.

La white economy (economia “bianca”) comprende tutte le attività connesse alla salute, assistenza, sanità, benessere e invecchiamento attivo. Include sia servizi pubblici che privati, innovazioni digitali e infrastrutture sociosanitarie.

È un settore in crescita, anche a causa dell’invecchiamento della popolazione.

Per la finanza etica, è un ambito strategico, ma va difeso dalla logica del profitto puro: la salute è un diritto, non un business.