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Quasi un anno fa, su questa newsletter, pubblicavamo un dossier dedicato alle mense scolastiche in Italia. Insieme a famiglie, amministratrici e amministratori, ricercatrici e ricercatori analizzavamo il funzionamento di questo servizio, i suoi limiti, le potenzialità e le esperienze virtuose. Il concetto sotteso a tutti gli articoli che compongono quel lavoro era lo stesso. La mensa scolastica è uno strumento essenziale per ridurre le disuguaglianza, sostenere le politiche climatiche e, allo stesso tempo, promuovere l’educazione alimentare e ambientale per gli studenti e le loro famiglie.

Tutto questo è vero come principio ma, nel corso di quest’anno, un gruppo di ricerca del Consorzio universitario per la ricerca socioeconomica e per l’ambiente (Cursa), in collaborazione con il dipartimento scuola di Roma Capitale, si è chiesto quanto sia vero nei numeri. Ne è nata un’indagine che riguarda sì la Capitale ma che, a ben vedere, mostra dati che potrebbero valere per ogni città.

Me ne ha parlato Davide Marino, responsabile scientifico dell’Osservatorio insicurezza e povertà alimentare di Roma Capitale. «Volevamo mostrare i numeri perché sono i numeri che poi rendono evidenti i fenomeni. Per questo, per ognuno degli impatti ipotizzati in termini economici, ambientali e sociali, ci siamo chiesti: “Questo come lo misuriamo?”. E da lì siamo partiti».

Dai questionari all’Atlante della mensa scolastica

Il primo passo, che nessuno aveva mai compiuto, è stato quello di elaborare questionari rivolti a tutte le parti interessate, a partire da un campione rappresentativo delle famiglie romane. Questionari specifici sono stati elaborati per il personale che lavora nelle scuole e nelle mense, per le commissioni mensa, per le dietiste dei quindici municipi della Capitale, per il dipartimento scuola e per le quindici ditte che si sono aggiudicate l’appalto. «Di queste hanno risposto in tredici ma ci è sembrato comunque un campione rappresentativo», specifica Marino. Le società appaltatrici sono state interrogate anche sull’origine dei prodotti che acquistano, in termini di tipo di azienda e provenienza geografica, per poter calcolare i fattori ambientali.

L’elaborazione dei dati ha prodotto un report di circa 450 pagine che il gruppo di ricerca ha scherzosamente ribattezzato «il mostro»: un’ampia raccolta di dati e tabelle che comprende anche un Atlante della mensa scolastica. Le sue 40 mappe mostrano, tra l’altro, la distribuzione dei menù speciali richiesti per ragioni culturali e delle diete prescritte per motivi sanitari. Pur essendo riferiti a Roma, i dati illustrano le potenzialità del servizio di mensa scolastica anche altrove.

«Adesso – continua Marino – è in uscita una versione light di circa 150 pagine. Il testo include, alla fine, dieci raccomandazioni per i policymaker. C’è anche una dashboard, cioè uno strumento a disposizione delle amministrazioni per continuare il monitoraggio che abbiamo avviato». Sarebbe importante, spiega, procedere con una valutazione dinamica scegliendo quali indicatori continuare a tenere sotto controllo.

Gli impatti sociali delle mense scolastiche di Roma Capitale

Tra gli impatti delle mense scolastiche, il primo che racconta è quello sociale. «Abbiamo calcolato che la mensa incide mediamente per circa un mese della spesa alimentare annuale delle famiglie. Questo vuol dire – esplicita – che è come se avessero un mese in meno di costi da sostenere ogni anno».

Il beneficio varia perché la mensa è pagata con rette progressive basate sugli Isee familiari che vanno dalla gratuità per i redditi più bassi fino al costo pieno per quelli più elevati. «Nelle famiglie che hanno un Isee fino a 15mila euro, la mensa scolastica incide per il 15% della spesa alimentare totale». Si tratta di una cifra considerevole, sottolinea, soprattutto se consideriamo che è attiva per circa 180 giorni all’anno, cioè durante l’anno scolastico. «Questi valori sarebbero ancora più significativi se le mense fossero aperte anche nei giorni non scolastici, almeno per le fasce sociali più fragili».

«Abbiamo calcolato che la mensa rappresenta un risparmio medio di circa 485 euro a famiglia per ogni bambina o bambino, che arriva a 1.000 per quelle esenti dalla retta. A Roma l’esenzione riguarda i nuclei familiari con un Isee fino a 5mila euro: per loro il risparmio equivale a circa il 20% del reddito familiare». Marino ci tiene a sottolineare che questo dato, sebbene riferito alla città di Roma, parla alla politica nazionale. «Si potrebbe immaginare una norma nazionale che supporti i Comuni o le famiglie con Isee più basso, a prescindere dalle politiche dell’amministrazione locale».

Nel menù scolastico più frutta e meno carne rispetto ai consumi medi

Da qualche anno Roma ha introdotto un menù scolastico green. Secondo i calcoli del gruppo di ricerca, ha consentito di tagliare quasi 2mila tonnellate di emissioni di CO2 equivalente l’anno rispetto a una dieta basata su un consumo più ampio di prodotti di origine animale.

Il menù delle scuole di Roma è stato inoltre confrontato con i consumi alimentari medi delle famiglie per mostrare la differenza in termini di emissioni generate. La ristorazione scolastica è basata su un utilizzo mediamente più ampio di frutta e più basso di carne, spiega Marino.

Le mense scolastiche hanno un altro impatto importante, quello sulla biodiversità. «Abbiamo realizzato un inventario della biodiversità e dell’agrobiodiversità alimentare promosse dal menù di Roma. Questo dato specifico è più difficile da comparare ad altre città. L’amministrazione capitolina ha fatto dei prodotti biologici il centro delle sue politiche sulla ristorazione scolastica».

Ascoltare la voce dei più piccoli per evitare lo spreco alimentare

«Con il menù green i quantitativi di spreco sono lievemente più elevati (170 grammi a fronte dei 140 per il menù normale). I secondi piatti vegetali come farinata, polpette di legumi e simili sono meno graditi», spiega Marino. «Questo dato ci ha indotti a elaborare un paragrafo che abbiamo intitolato “La voce dei bambini”, anche se non ne abbiamo intervistati direttamente».

Attraverso le testimonianze di famiglie, commissioni mensa e personale scolastico, il gruppo di ricerca ha provato a ricostruire le preferenze dei più piccoli che, sottolinea Marino, non vengono coinvolti a sufficienza. «Ci sono programmi di educazione alimentare ma non brillano dal punto di vista logistico. Servirebbe invece coinvolgere direttamente bambine e bambini nella progettazione dei piatti e nell’elaborazione dei menù».

Questo, tuttavia, richiede uno sforzo organizzativo ed economico notevole che non può ricadere sulle imprese ma spetterebbe invece alle scuole. «Ci sarebbe bisogno di laboratori all’interno del tempo scolastico. Alcune scuole hanno gli orti, si potrebbe partire da quelli. Certo, servono risorse. Per la situazione attuale delle scuole, questa è un’idea utopistica: servirebbe un investimento economico da parte del governo centrale», afferma.

Come si calcola il ritorno sociale dell’investimento nella ristorazione scolastica

L’ultimo numero che Marino fornisce è 1,8. Si tratta del ritorno sociale dell’investimento del servizio di ristorazione scolastica. Questo vuol dire che, per ogni euro speso, il ritorno economico a livello territoriale è di 1,80 euro, almeno a Roma. Un dato che, secondo Marino, è ampiamente prudenziale. Altri studi restituiscono cifre che arrivano fino a 4 perché monetizzano altri impatti qui non considerati, come i benefici dell’educazione alimentare e quelli sanitari legati alla prevenzione delle malattie e alla diffusione di una dieta corretta. «Noi ci siamo tenuti esclusivamente su valori reali a nostra disposizione: il risparmio per le famiglie, l’impatto positivo lungo la filiera, i posti di lavoro, la domanda alle aziende agricole e l’ulteriore lavoro che genera», puntualizza.

Il gruppo ha calcolato il valore del singolo pasto a partire dal valore delle materie prime utilizzate, cercando di capire quanto avrebbe speso una famiglia (che ha un’economia di scala differente rispetto a un’azienda) per replicarlo. La stima tiene conto anche dei tempi di preparazione e di somministrazione.

«Lo abbiamo fatto per sottolineare che la mensa ha un impatto anche in termini democratici. Se dovessimo cucinare per i nostri figli gli stessi piatti, dovremmo andare a fare la spesa, acquistare i prodotti, prepararli, pulire eccetera, sottraendo tempo al lavoro, alla famiglia, al tempo libero. Quel tempo ha un valore, incide sul bilancio familiare». Per questo, conclude, anche un calcolo molto prudenziale restituisce un notevole margine di ritorno dell’investimento e mostra i potenziali vantaggi di politiche pubbliche estensive su questo servizio.

Dieci proposte per migliorare il sistema delle mense scolastiche

Il report si conclude con un decalogo di raccomandazioni per decisori politici a vari livelli. Alcune sono già emerse in precedenza: dare spazio a bambine e bambini, mantenere costante il monitoraggio per individuare margini di miglioramento e lavorarci, estendere il servizio anche al calendario extrascolastico almeno per le prime fasce di Isee. Altre riguardano il funzionamento delle commissioni mensa. «Rinnovarle ogni anno significa renderle operative a dicembre e quindi avere almeno due mesi scoperti», spiega.

Altro tema importante è la qualità del lavoro del personale delle mense. Su questo tema Roma ha uno dei bandi d’appalto più avanzati d’Italia ma, procede, si può ancora migliorare perché si tratta in ogni caso di professioni stressanti e spesso precarie. Auspicabile sarebbe inoltre la costruzione di filiere locali. Certo, per una realtà come Roma Capitale è complicato pensare che una piccola azienda possa diventare fornitrice di mensa. «Bisogna invece costruire logiche economiche di aggregazione dell’offerta. Il menù proposto è piuttosto consolidato quindi si conosce la qualità e quantità di prodotti necessari. Ci sono tutti gli elementi per programmare le filiere», fa notare Marino.

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Anche il tema dello spreco alimentare trova spazio. «Bisogna lavorare sulla prevenzione e sul recupero degli scarti. Attualmente le normative impongono di gestirli come rifiuti ma, con un intervento del governo centrale, potrebbe essere possibile un recupero; se non per il consumo umano, almeno per l’alimentazione animale o la produzione di compost». L’ultimo argomento affrontato è quello delle diete speciali che, tra scelte culturali e motivazioni sanitarie, a Roma sono scelte dal 14% dell’utenza. «Un dato considerevole e per questo un buon indicatore culturale, sanitario, di inclusione. Ci si può lavorare per le politiche cittadine».

La politica deve prendersi cura della ristorazione scolastica

Tra il 2018 e il 2026 il fondo al biologico per le mense scolastiche è stato decurtato del 62%, passando da 10 milioni di euro a 3,8 milioni. Questa drastica riduzione delle risorse, di fatto, ha scaricato l’onere economico della ristorazione biologica sulle casse dei comuni e sui bilanci familiari. Accadeva, peraltro, proprio mentre aumentavano i requisiti di sostenibilità e le percentuali di biologico richieste dalla legge. Il taglio si inserisce in un quadro nazionale già fortemente segnato dalle disuguaglianze territoriali: l’accesso alle mense crolla al Sud e nelle isole a fronte di percentuali di copertura molto elevate al Nord.

Basta uno studio come quello del Cursa per mostrare quanto siano miopi certe politiche, e quanto sia sempre più urgente che la politica affronti in maniera organica le fragilità della ristorazione scolastica. Per stabilizzare le risorse c’è uno strumento, evocato da amministratori, famiglie e ricercatori: riconoscere la refezione scolastica come Livello essenziale delle prestazioni (Lep), smettendo di considerarla un servizio facoltativo a domanda individuale. Guardando agli effetti che ha sulle disuguaglianze, sulle politiche ambientali e sulla democrazia stessa, sembra davvero una strada obbligata.

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