Il trucco dell’energia primaria: perché le fossili sembrano pesare più di quanto pesano

In breve Secondo il Rocky Mountain Institute, nel 2019 il mondo ha usato 606 exajoule di energia primaria per ottenerne 227 di energia utile: circa due terzi sono andati persi.

Le perdite dipendono soprattutto dalla combustione: una centrale a carbone trasforma in elettricità meno del 40% del calore, un motore a benzina meno del 30% in movimento.

Le tecnologie elettriche sprecano molto meno: l’elettricità vale il 23% dell’energia finale ma il 37% di quella utile, un argomento chiave per l’obiettivo di elettrificazione della Cop31.

Se vi dicessi che dopo tutti gli sforzi che abbiamo dispiegato negli ultimi 20 anni, dopo tutti gli incentivi, gli abbattimenti dei costi, i meravigliosi risultati del fotovoltaico, dopo tutto questo lavoro a livello globale solo il 14% dell’energia è prodotta da rinnovabili, l’81% da fossili e il 5% da nucleare, voi come la prendereste? In realtà questi numeri riflettono in maniera molto distorta quello che sta succedendo nel mondo. Perché sono calcolati con un sistema che sovrastima l’apporto delle fossili. Proviamo a spiegare perché.

Ognuno di noi ha bisogno di energia sotto forma di servizi finali: spazi illuminati, riscaldati d’inverno e raffrescati d’estate, la preparazione e la conservazione del cibo, la possibilità di spostarsi o di connettersi a internet, e così via. Si parla in questo caso di energia utile, un aggettivo che non ha bisogno di essere spiegato. Per ottenere questi servizi finali, ai nostri contatori (o alla pompa di benzina dove facciamo il pieno) arriva una certa quantità di energia finale. Ma non tutta questa energia finale diventa utile, perché le tecnologie di uso finale che usiamo non sono mai efficienti al 100%. E se risaliamo la filiera dal nostro contatore fino all’inizio della fornitura (ad esempio al giacimento di carbone, petrolio o gas, alla diga che produce elettricità o all’impianto eolico e fotovoltaico) e consideriamo tutte le perdite ad essa connesse, possiamo calcolare l’energia primaria.

Il divario tra energia primaria ed energia utile vale due terzi

Secondo il Rocky Mountain Institute, a livello globale nel 2019 a fronte di una richiesta di energia utile pari a 227 EJ i consumi di energia finale sono stati pari a 411 EJ. E quelli di energia primaria addirittura diventano 606 EJ. In altri termini, per una richiesta pari a 100 facciamo arrivare al contatore 180 ed estraiamo dai giacimenti quasi 270. Grossolanamente, per tre unità di energia primaria che consumiamo, una si perde prima di arrivare all’utilizzatore finale, una si perde perché usiamo tecnologie inefficienti e una sola diventa utile ai nostri scopi.

Flussi energetici globali e perdite tra energia primaria ed energia utile nel 2019

Questo enorme spreco è una delle caratteristiche intrinseche del massiccio ricorso a fonti fossili e alla loro combustione. Quando bruciamo una tonnellata di carbone in una centrale termoelettrica meno del 40% dell’energia termica diventa elettricità. Quando bruciamo benzina in un motore a combustione, meno del 30% diventa effettivamente energia di movimento. E quando poi freniamo disperdiamo gran parte di questa energia come attrito. E queste sono le cattive notizie.

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Efficienza ed elettrificazione tagliano i consumi primari

La buona notizia è che tutte le strategie che servono alla decarbonizzazione sono intrinsecamente molto più efficienti di quelle che abbiamo usato finora. Attraverso l’efficienza energetica, l’elettrificazione dei consumi finali e il largo ricorso alle rinnovabili possiamo ottenere gli stessi servizi finali riducendo in maniera estremamente significativa le dispersioni. E di conseguenza i consumi di energia primaria. Peraltro è quello che sta già succedendo in diversi Paesi come l’Italia, dove tra il 2005 e il 2024 i consumi di energia primaria sono diminuiti del 26%. Nell’Unione europea invece la riduzione è comunque superiore all’11%.

A livello globale i consumi energetici stanno aumentando soprattutto per l’industrializzazione di molti Paesi e l’uscita dalla povertà di centinaia di milioni di persone, in particolare in Asia. Ma questi paesi stanno intraprendendo la strada dell’elettrificazione molto prima di quanto abbiamo fatto noi.

L’elettricità copre già il 37% dell’energia utile mondiale

E uno dei temi al centro dei negoziati della Cop31 è proprio l’elettrificazione dei servizi finali. Cioè la possibilità di sostituire tecnologie termiche (che quindi bruciano qualcosa) con tecnologie elettriche, che possono essere alimentate da impianti rinnovabili. Questo passaggio è già possibile e molto spesso conveniente sia per diversi settori dei trasporti (le auto, i bus e i motocicli elettrici sono molto più efficienti delle alternative fossili) sia del riscaldamento degli ambienti (le pompe di calore sono molto più efficienti delle caldaie).

Ma qual è il ruolo delle tecnologie elettriche a livello globale? Anche qui la fotografia è molto diversa a seconda di cosa decidiamo di mettere a fuoco. Secondo l’Agenzia internazionale dell’energia (Iea), se parliamo di energia finale solo il 23% del totale è elettricità. Ma se guardiamo all’energia utile (che è quella che conta), siamo già al 37%.