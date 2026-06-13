ValoriBet, le peggiori scommesse sulla Coppa del Mondo 2026: Qatar – Svizzera

Benvenuti su ValoriBet la piattaforma di Valori che offre consigli per le scommesse sulla Coppa del Mondo 2026. Perché se il calcio della Fifa di Gianni Infantino è un dispositivo di potere che si configura nel disprezzo dei diritti umani, allora tanto vale giocare ad armi pari. Quelle della speculazione dei mercati finanziari, che non sono altro che enormi piattaforme per scommesse. Solo che, anche in questo caso, lo facciamo a modo nostro. Quello che vi offriamo infatti sono i risultati esatti delle partite. Ma non ci basiamo su parametri calcistici, bensì sugli indicatori economici, sociali e politici dei Paesi che prendono parte al Mondiale. E peggio sono messi più punti assegniamo loro per segnare un gol. Insomma, se questo è il calcio, vinca il peggiore.

Dopo la partita inaugurale tra Messico e Sudafrica proseguiamo con un incontro del gruppo in cui sarebbe finita l’Italia nel caso non avesse deciso di mancare la qualificazione per la terza edizione consecutiva. La partita, in onda questa sera alle ore 21, vede di fronte il Qatar, Paese ospite della scorsa edizione tra mille polemiche, e la Svizzera. In panchina per il Qatar c’è l’ex tecnico della Spagna Julen Lopetegui. In campo il giocatore simbolo è Almoez Ali, che in quanto sudanese è simbolo del colonialismo calcistico che il Qatar opera attraverso le accademie giovanili in tutta l’Africa. La Svizzera, che negli ultimi anni si diverte a umiliare e eliminare proprio l’Italia, è altrettanto multietnica, soprattutto in seguito alla diaspora balcanica. Ma al contrario del Qatar punta non solo a passare il turno, ma a vincere il girone.

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Le scommesse di ValoriBet sulla Coppa del Mondo 2026: Qatar -Svizzera risultato esatto 0-0

Le aspettative di vittoria della Svizzera, strafavorita non fosse altro per essere il più noto paradiso fiscale al mondo, con una legislazione improntata al segreto bancario che fa schizzare in alto anche gli indici di opacità finanziaria, devono però scontrarsi con la devastazione ambientale e la violenza sociale che reggono il miracolo economico qatariota. E così nessuna delle due squadre riesce a sfondare. Ovviamente parte all’attacco la Svizzera, che ci prova fin da subito grazie alla potenza del suo sistema bancario. Decimo paradiso fiscale al mondo per le società nel Corporate Tax Haven Index, secondo posto nel Financial Secrecy Index, la nazionale elvetica basa il suo attacco sull’opacità bancaria e sull’aliquota nominale societaria più bassa dell’Europa centrale. Ma non riesce a sfondare.

Di fronte ha infatti una giovane squadra letteralmente costruita sull’estrazione e sull’esportazione di idrocarburi. Una fase difensiva che a livello di devastazione ambientale produce 43,5 tonnellate di CO2 pro capite: record assoluto della Coppa del Mondo 2026 e ai primi posti dell’intero Pianeta. Ma la resistenza della difesa qatariota passa anche per il centodiciassettesimo posto su 167 nella classifica del Democracy Index. Per il settantanovesimo posto nella libertà di stampa. E soprattutto dal muro del rating 4 nell’Ituc Global Rights Index https://www.ituc-csi.org/qatar per le continue e sistematiche violazioni dei diritti dei lavoratori. Come d’altronde era già emerso nella costruzione di stadi e infrastrutture per la Coppa del Mondo del 2022. https://valori.it/beffa-fifa-qatar-2022

Così, per le scommesse di ValoriBet, Qatar-Svizzera finisce 0-0.