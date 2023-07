Un contest musicale per gruppi e singoli. Una sfida a scrivere una canzone sui temi dell’etica e della sostenibilità. È questo “Eticanto. Canzoni di questo mondo”, iniziativa promossa da Fondazione Finanza Etica, Valori.it, GIT (Gruppo di Iniziativa Territoriale) dei soci di Banca Popolare Etica di Modena e provincia e dal Circolo ARCI Vibra. E che arricchirà il programma dell’edizione 2023 di FestiValori.

Il tema di “Eticanto. Canzoni di questo mondo”

FestiValori 2023 guarda al futuro. Fondazione Finanza Etica, che ne è tra i promotori, quest’anno compie 20 anni di attività e ha scelto il festival come luogo in cui guardare al mondo che verrà, tra altri 20 anni. E per questo il tema del contest musicale è “Un altro futuro: sostenibilità, giustizia ambientale, equità, ambiente”.

Il concorso è aperto a chiunque abbia almeno 16 anni. La canzone, non necessariamente inedita, purché non sia una cover, dovrà essere inviata entro il 22 settembre. Sul sito dell’iniziativa è disponibile il regolamento e il form per iscriversi.

I premi di “Eticanto. Canzoni di questo mondo”

La giuria, di cui fanno parte esperti del mondo della musica, del giornalismo musicale e della finanza etica, selezionerà quattro finalisti che si esibiranno la sera di sabato 21 ottobre presso il circolo Arci Vibra di Modena, all’interno del programma di FestiValori 2023. I tre vincitori, poi, riceveranno in premio dei buoni per fare acquisti sulla piattaforma “Soci in Rete” di Banca Etica.

Se vuoi saperne di più visita il sito dell’iniziativa.