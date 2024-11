Viola molto scuro o rosso chiaro? Di che colore sarà il nostro futuro? Dipende da cosa faremo per limitare le emissioni di gas climalteranti. A renderlo immediatamente visibile sono le nuove Warming Stripes pubblicate dal climatologo Ed Hawkins.

Create nel 2018, le Warming Stripes sono un’efficace illustrazione dell’evoluzione delle temperature annuali rispetto alla media storica. Sintetizzano miliardi di dati scientifici, raccolti in più di un secolo, in un’unica immagine.

All’inizio di quest’anno, quando il 2023 era appena stato proclamato l’anno più caldo di sempre, Ed Hawkins dichiarò che occorreva trovare un nuovo colore per illustrare il triste primato. E ora il 2024 si appresta a battere il record e a superare per la prima volta la soglia degli 1,5°C. Alla vigilia dell’avvio della Cop29, la ventinovesima Conferenza delle Nazioni Unite sul clima, la nuove Warming Stripes ci mostrano che la sola strada per evitare un futuro cupo è l’azione immediata.