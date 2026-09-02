Estate 2026 fra caldo ed eventi estremi: la lezione del concerto di Bad Bunny

L’estate 2026 sta assumendo contorni sempre più estremi. C’eravamo lasciati con «L’estate 2003 ci aveva avvertiti. Perché non abbiamo ascoltato?». Ora possiamo già dire qualcosa, in attesa dei bilanci ufficiali basati sui dati del servizio climatico europeo Copernicus. La prima metà di agosto, dall’1 al 15 del mese, a Bologna e Firenze è stata più calda dello stesso periodo del 2003. Mentre scriviamo, le prime ondulazioni della corrente a getto polare stanno portando violenti temporali al Nord, mentre continuano a richiamare aria tropicale dalle zone subsahariane del Sahel verso il Sud Italia. Un contrasto termico che, unito ai mari caldi, non fa altro che alimentare eventi temporaleschi intensi, talora estremi.

Fenomeni con cui dobbiamo imparare a fare i conti anche dal punto di vista della sicurezza e della prevenzione. Vale per i temporali così come per il caldo. I piani di sicurezza di aziende, scuole, eventi – dalla sagra della salsiccia ai grandi concerti – non considerano a sufficienza gli aspetti meteorologici.

Il concerto di Bad Bunny a Milano finisce sotto la grandine

Nella serata di sabato 18 luglio 2026, a Milano si teneva il concerto di Bad Bunny, noto rapper, cantautore e attore portoricano. Il pomeriggio era stato molto caldo. Milano Linate annotava una temperatura massima di 35,7 gradi centigradi, e probabilmente sia fra gli spettatori sia fra gli organizzatori ci si chiedeva il motivo dell’allerta meteo gialla per temporali. L’allerta riportava: «Nel corso delle ore pomeridiane saranno possibili rovesci al più sparsi o locali temporali anche sui settori di pianura. Tra la seconda parte del pomeriggio e inizio sera, l’attivazione di una nuova e più organizzata linea di instabilità coinvolgerà principalmente la fascia della bassa pianura al confine con l’Emilia e parte della pianura orientale al confine con il Veneto, con probabili rovesci o temporali».

Un linguaggio indubbiamente tecnico-burocratico, poco utile a prendere decisioni. Ma non è questo il punto. Difficile annullare un evento con 80mila biglietti venduti, ma certo un piano di emergenza meteo, e magari il supporto di professionisti per un evento di queste dimensioni, sarebbe stato opportuno.

Quel che è accaduto poco dopo l’inizio del concerto sembra confermare che il piano di sicurezza non c’era o era carente. Dapprima la musica è stata sospesa: si annunciava che un temporale si stava avvicinando, ma che sarebbe passato nel giro di una decina di minuti. Poi le cose sono precipitate davvero: è arrivato repentino un cumulonembo, con raffiche di vento – per fortuna non estreme – ma soprattutto grandine e pioggia intensa.

È stata disposta l’evacuazione a grandinata in corso, che si è conclusa praticamente quando sono cessate le precipitazioni. Sono caduti chicchi di grosse dimensioni: alcuni feriti, situazioni rocambolesche ben documentate da vari video sui social. Niente di grave, ma la sensazione è che non si fosse pronti a un’eventualità del genere, e che la gestione dell’aspetto meteo fosse affidata alla lettura delle app.

Grandine, tornado e fulmini minacciano gli eventi all’aperto

Quanto successo al concerto di Bad Bunny ci mostra chiaramente che gli eventi meteo stanno cambiando rispetto al passato. Ma anche che aumentano la vulnerabilità e il potenziale di danno. In pratica ci sono più eventi esposti, e non solo i concerti: fiere, mercati, sagre, eventi sportivi rientrano nella nota formula

R=P x D x V

Dove

R = Rischio.

P = Pericolosità (hazard): probabilità/intensità che si verifichi un determinato fenomeno pericoloso.

D = Danno potenziale / valore esposto: persone, edifici, infrastrutture, attività economiche ecc. presenti nell’area.

V = Vulnerabilità: quanto gli elementi esposti sono suscettibili di subire danni.

Con i cambiamenti climatici aumenta il rischio, con più eventi aumenta la vulnerabilità, con più persone, strutture, attività ecc. aumenta il danno. In poche parole: il rischio aumenta ancora di più. Con la nuova normalità climatica, in particolare gli eventi e le iniziative all’aperto devono confrontarsi con ondate di caldo anche molto intense e con i conseguenti rischi per il personale nell’allestimento e per il pubblico in platea e tribune.

Aumentano anche i rischi di grandine di grandi dimensioni, downburst e tornado – pensiamo se uno come quello di Roma si abbattesse su un concerto – e nubifragi. Un pericolo spesso sottovalutato è quello dei fulmini. Negli Stati Uniti, perfino durante i mondiali di calcio, si applicava il rigido protocollo Noaa, che prevede di sospendere gli eventi all’aperto in caso di fulmini nei dintorni.

Fenomeni che, peraltro, possono svilupparsi rapidamente e colpire aree ristrette, ma con conseguenze importanti. La probabilità di dover gestire un evento meteorologico intenso durante un’attività all’aperto è un elemento che oggi va considerato con attenzione nella pianificazione e nella gestione del rischio.

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Un meteorologo di fiducia aiuta a interpretare le allerta

L’allerta meteo, ricordiamolo, non è una previsione. È un livello di attenzione. Per i temporali, in genere, si usano solo i livelli giallo e arancione. Il giallo è già un livello che comporta rischi importanti, anche per l’incolumità fisica, ma in cui ci sono incertezze spaziali e temporali, e in cui spesso i fenomeni sono molto locali. Quasi tutte le perturbazioni estive, al giorno d’oggi, hanno almeno il livello giallo di allerta. Alcune passano all’arancione, situazione in cui i temporali sono più organizzati e più pericolosi.

Certo, è difficile decidere e pianificare un evento su un bollettino di allerta: quello della Lombardia ha ben tre pagine, ma solo 8-10 righe di spiegazione meteo. Il resto sono tabelle e tante, tante frasi burocratiche. Gli organizzatori di eventi – non solo i grandi, anche feste e sagre paesane – non possono però affidarsi alle app automatiche, dove manca la supervisione del meteorologo. Inoltre le app non sono in grado di distinguere realmente dove e come colpirà il temporale. C’è però un’altra fase importante da gestire nella pianificazione: cosa fare durante l’evento. I moderni mezzi tecnologici come radar e satelliti consentono di individuare, con un breve anticipo, l’avvicinarsi di temporali o piogge intense.

Non basta però il fai da te. Serve l’analisi di un professionista. Come ci si rivolge a geometri, geologi, ingegneri e altri professionisti per vari aspetti, vale la pena considerare anche la figura di un “meteorologo di fiducia”: un professionista meteo che dà supporto all’organizzazione di un evento, a un’impresa edile, a un ente di gestione di servizi di trasporto. O perfino una sorta di “meteorologo comunale”.

Il meteorologo non decide, ma interpreta e declina le allerta su piccole zone, calibra le previsioni per l’attenzione richiesta – perfino per grandi pranzi all’aperto o matrimoni – e segue e dettaglia in termini pratici l’evoluzione da radar, con consigli pratici di supporto decisionale.

Il rischio meteo deve entrare nei piani di sicurezza di eventi grandi e piccoli

Si è parlato molto, durante le ripetute ondate di caldo, del problema dei cantieri. Alcune Regioni hanno emesso ordinanze di sospensione dei lavori edili nelle ore più calde. Nonostante questo, si vedono ancora operai al lavoro nelle stesse condizioni.

L’attenzione va estesa dalle ondate di caldo anche agli eventi meteo estremi, legati soprattutto ai temporali. E non solo ai grandi concerti: Bad Bunny è solo un esempio. Il tornado di Roma aveva lasciato dietro di sé mercati devastati, ma i problemi riguardano anche sagre, feste paesane, eventi sportivi, campeggi, parchi divertimenti, cantieri, lavoratori di ferrovie e aeroporti, agricoltura, aziende con attività all’aperto, scuole, centri estivi, e persino i volontari della protezione civile.

Così come oggi si considerano nei piani di sicurezza l’incendio, il rischio elettrico, il primo soccorso, il terrorismo e gli attentati, è ora di considerare seriamente anche il rischio meteorologico. Non significa fermare tutto, ma scrivere nero su bianco, nei documenti di valutazione dei rischi, procedure chiare: chi monitora il meteo e fornisce le previsioni; chi riceve gli aggiornamenti e come li diffonde, e su quali canali; chi decide cosa fare, e in quali casi si annulla preventivamente l’evento oppure lo si svolge con un piano B di sospensione; come si informa e gestisce il pubblico; se e come si riprende l’attività. Non da ultimo, su tutto questo non guasterebbe anche qualche esercitazione.

Il ruolo del meteorologo, in questo, è un ruolo di affiancamento: non sostituisce i responsabili della sicurezza e la direzione, ma collabora con loro, a supporto delle decisioni operative.

In pratica non basta sapere «che tempo farà»: serve sapere anche «cosa dobbiamo fare in caso di…», pianificandolo nelle procedure operative e di sicurezza. E, se e quando necessario, prendere atto che esistono condizioni meteorologiche nelle quali quella cosa non si deve fare. Perché il business e gli interessi economici non possono avere la precedenza sulla sicurezza delle persone, che siano lavoratori o pubblico.