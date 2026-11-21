Alla Cop31 di Antalya, in Turchia, non c’è ancora un accordo per un testo finale. La trentunesima Conferenza mondiale sul clima delle Nazioni Unite gioca perciò i “tempi supplementari”: la chiusura era prevista per la serata di venerdì 20 novembre, ma è stata prorogata dalla co-presidenza turco-australiana.

Quando si è ormai giunti all’ora di pranzo di sabato (ora turca, le 11 del mattino in Italia), non è ancora chiaro se il prossimo documento presentato sarà la versione finale o una nuova bozza. Né si sa, ovviamente, se alla fine si riuscirà a raggiungere un accordo tra le parti.

Newsletter Iscriviti a Chicxulub Storie e approfondimenti sulla crisi climatica. Voglio ricevere questa newsletter. Le email contengono un pixel che ci dice se le apri; puoi disattivarlo in ogni momento senza disiscriverti. Leggi l’informativa privacy Settimanale

Settimanale Anteprima

A dividere i governi sono i punti critici di sempre: chi finanzia la mitigazione dei cambiamenti climatici, l’adattamento agli impatti che essi provocheranno e gli indennizzi per le perdite e i danni patiti dai Paesi più esposti e meno responsabili delle emissioni storiche di gas ad effetto serra.

Come noto, Turchia e Australia hanno puntato tutto su un piano di elettrificazione che porti la quota di consumi di energia elettrica al 35% del totale mondiale entro il 2035. Numerosi osservatori e Ong hanno sottolineato che ciò dovrà essere accompagnato da un piano di superamento delle fonti fossili, se si vorrà rendere il programma davvero efficace per contrastare i cambiamenti climatici.

Il braccio di ferro su carbone, petrolio e gas e quello sull’Ipcc

Ma è proprio sui combustibili fossili che si gioca un’altra grande partita alla Cop31: nella prima bozza di decisione finale presentata, carbone, petrolio e gas erano citati. Nella successiva, ogni riferimento è scomparso. Segno evidente del fatto che, malgrado il transitioning away from fossil fuels approvato alla Cop28 di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, la questione è tutt’altro che risolta.

Nell’ambito dei negoziati, l’Unione europea sembra intenzionata a non approvare il testo se resterà privo di riferimenti ai combustibili fossili. Chiede inoltre che l’elettrico implichi decarbonizzazione. E vuole che si indichi la necessità di ottenere dall’Ipcc, il Gruppo intergovernativo di esperti sui cambiamenti climatici dell’Onu, la presentazione del settimo rapporto (AR7) sul clima prima della Cop33, che dovrà approvare il prossimo Global Stocktake. Ovvero il nuovo bilancio sull’attuazione dell’Accordo di Parigi.

Sull’ultimo punto è in atto un braccio di ferro, con alcune nazioni che preferirebbero non avere sul tavolo un documento scientifico che potrebbe rendere le discussioni più orientate verso la necessità di una decarbonizzazione rapida e drastica. A quanto pare, sulla questione la Cina potrebbe essere d’accordo.