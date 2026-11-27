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Si è chiusa da pochi giorni ad Antalya, in Turchia, la Cop31, la 31esima Conferenza delle parti delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Ha registrato una partecipazione record: 100mila persone tra delegazioni governative, società civile e stampa. Del negoziato e dei suoi risultati diamo conto in dettaglio negli articoli da Antalya. Qui, prima di commentare quanto è successo, vogliamo ripercorrere la storia delle Cop: che cosa hanno ottenuto 31 grandi vertici sul clima, che cosa resta da ottenere e come si può migliorare un processo multilaterale e partecipato.

E soprattutto vogliamo provare a rispondere a una domanda: perché, dopo 31 vertici Onu sul clima, le emissioni di gas serra sono aumentate del 68%, invece di stabilizzarsi come chiedeva la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Unfccc)?

Emissioni e concentrazioni: cosa è successo da Rio 1992 a oggi

Le Cop sono l’organo di governo dell’Unfccc, nata nel 1992 all’Earth Summit di Rio de Janeiro. La Convenzione fu firmata da tutti gli Stati del mondo: allora erano circa 150, oggi sono 198, scesi a 197 con l’uscita degli Stati Uniti decisa dal presidente Donald Trump. Già questo segna una svolta importante: la geopolitica è mutata, il mondo è ancora più frammentato e trovare un accordo è, di conseguenza, ancora più difficile.

Nella sostanza, l’obiettivo principale della Convenzione – «stabilizzare le concentrazioni di gas serra a un livello che non interferisca pericolosamente con il sistema climatico» – per ora sembra mancato. Nel 1992 la concentrazione di CO2 nell’atmosfera era di 356 parti per milione (ppm), oggi è di circa 427: un aumento del 21%. Per stabilizzare le concentrazioni, le emissioni avrebbero dovuto calare. Sono invece cresciute a un ritmo impressionante: quelle da combustibili fossili, per esempio, sono passate da 22 a 38 miliardi di tonnellate di CO2. In pratica, l’umanità aveva deciso che le emissioni di gas serra dovevano diminuire, e invece sono aumentate del 71%.

Sarebbe però riduttivo chiudere qui il discorso dicendo che l’Unfccc ha fallito su tutta la linea. Il quadro è ben più complesso: malgrado tutto, le decisioni delle Cop, il Protocollo di Kyoto e l’Accordo di Parigi qualcosa di positivo l’hanno portato.

Cosa hanno ottenuto i vertici sul clima, da Kyoto a Parigi

Il primo risultato concreto arriva nel 1997, con la Cop3 di Kyoto. Il celebre Protocollo di Kyoto fissava un obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra del 5% per i maggiori emettitori, elencati nell’apposito Allegato I: in pratica l’Europa insieme alla Russia, gli Stati Uniti, il Canada, il Giappone, l’Australia e la Nuova Zelanda. Nessun obbligo, invece, per Cina e India, che pure aderivano all’accordo. Gli Stati Uniti, nonostante la firma dell’allora presidente Bill Clinton, non lo ratificarono mai e con la successiva amministrazione di George W. Bush ostacolarono per anni i negoziati.

Kyoto ha comunque il pregio di aver reso vincolanti alcuni obiettivi di riduzione per un gruppo di Paesi industrializzati. È difficile capire quanto abbia davvero inciso sulle loro emissioni, ma alcuni studi indicano che, grazie al Protocollo, i Paesi aderenti le hanno ridotte di circa il 7%. Il beneficio globale è stato però scarso. Da un lato ha pesato la crescita delle emissioni dei Paesi in via di sviluppo e di altri grandi emettitori, dall’altro il contributo delle “emissioni incorporate” nelle importazioni: quando un’industria viene delocalizzata, con la produzione si spostano anche le emissioni del suo ciclo produttivo.

L’Accordo di Parigi, con il suo approccio dal basso (bottom-up), ha coinvolto tutti gli Stati aderenti all’Unfccc, che hanno presentato impegni di riduzione delle emissioni su base sostanzialmente volontaria. Le proiezioni del loro effetto si trovano, per esempio, nell’Emissions Gap Report dell’Unep, il Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente. Senza l’Accordo di Parigi, in uno scenario business as usual (cioè senza nuove politiche), c’era il rischio concreto di un aumento delle temperature di quattro o cinque gradi centigradi rispetto all’era preindustriale. Oggi questo rischio sembra scongiurato.

Con le politiche attuali e gli ultimi impegni nazionali (i contributi determinati a livello nazionale, Ndc) si stima un aumento attorno ai 2,6-2,8 gradi. Troppi, lontani dagli obiettivi di 1,5 e due gradi fissati alla Cop21. Ma, come ricorda il Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (Ipcc), ogni decimo di grado evitato conta.

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Venendo all’Italia, tra il 1997 e il 2025 eolico e solare sono passati da circa lo 0,05% al 24% della produzione elettrica. Il fattore di emissione del mix elettrico, che a fine anni Novanta era attorno a 0,6 kg di CO2 per kilowattora, oggi è sceso a circa 0,3. Strumenti come i certificati verdi e i vari Conti energia sono arrivati proprio grazie alle direttive dell’Unione europea per dare attuazione al Protocollo di Kyoto. Alle rinnovabili si sono aggiunti il miglioramento dell’efficienza delle centrali e il cambio dei combustibili. Non basta ancora, certo, ma per l’Italia l’olio combustibile e in buona parte anche il carbone appartengono ormai al passato.

Anche negli edifici le detrazioni fiscali per l’efficienza energetica, compreso il controverso Superbonus 110%, andavano in questa direzione e in quella del successivo Accordo di Parigi. Resta però molto da fare, soprattutto nei trasporti. E non è facile rispondere a chi sostiene che la transizione energetica sarebbe avvenuta comunque, per ridurre la dipendenza energetica e i costi.

Sul piano della cooperazione internazionale, le Cop hanno favorito lo stanziamento di fondi per aiutare i Paesi in via di sviluppo nella mitigazione e nell’adattamento. L’obiettivo di 100 miliardi di dollari l’anno di finanza climatica, fissato per il 2020 fin dalla Cop15 di Copenaghen, è stato raggiunto nel 2022. Le Cop19, 27 e 28 hanno poi istituito e reso operativo il fondo Loss and Damage, per le perdite e i danni causati dagli eventi meteorologici estremi nei Paesi più poveri.

Cosa resta da fare: emissioni in aumento e promesse non vincolanti

Questi sono solo alcuni esempi. La cosa importante è che oggi un obiettivo c’è – restare ben al di sotto dei due gradi, meglio ancora entro 1,5 – e ci sono gli impegni. Lo scenario business as usual sembra evitato e finalmente anche il carbone e gli altri combustibili fossili sono indicati con chiarezza come fonti da abbandonare. Certo, non basta: la diplomazia climatica è lenta, mentre la fisica dell’atmosfera non aspetta e non è negoziabile.

Siamo lontani dal ridurre le emissioni globali con la rapidità richiesta dagli obiettivi di Parigi. Già nel 2010, durante un evento collaterale (side event) della Cop16 di Cancún, l’Emissions Gap Report indicava che il picco delle emissioni andava raggiunto entro il 2020. Non è successo.

Il passaggio dalle parole – «transitioning away from fossil fuels», l’allontanamento dai combustibili fossili – ai fatti è ancora lontano: mancano scadenze, verifiche effettive e sanzioni.

Sappiamo anche che ormai la soglia di 1,5 gradi è persa, e chi scrive ritiene utopistica l’idea di superarla temporaneamente (overshoot) per poi rientrarvi grazie alle emissioni negative. Ma anche lo scenario di 2,6 gradi con le politiche attuali, che comporterebbe già danni anche irreversibili in molti settori, non è scontato. Gli Ndc sono promesse, non obblighi vincolanti: resteremo entro quel limite, già dannoso, solo se saranno rispettate.

Come riformare le conferenze sul clima: consenso e sanzioni

Negli ultimi anni le Conferenze delle parti si sono trasformate. Da sedute negoziali dell’Onu centrate sulla diplomazia climatica, con un contorno secondario di eventi collaterali, sono diventate veri e propri grandi eventi sul clima. Molte persone, tra delegazioni e osservatori, seguono il negoziato solo marginalmente: sono ad Antalya, come lo erano a Belém e come saranno il prossimo anno ad Addis Abeba, per altri motivi.

Chi è lì davvero per «stabilizzare le concentrazioni di gas serra» è una minoranza. Si va per le ragioni più disparate: opportunità commerciali, ricerca di progetti e finanziamenti, presentazione delle proprie iniziative. In senso ampio, insomma, per farsi gli “affari propri” e quelli della propria organizzazione. È il noto “effetto valigetta”: si va magari a presentare o a cercare la “soluzione magica”. E i risultati si leggono in modo diverso a seconda del “cappello” che si indossa, tanto che in pochi dichiarano apertamente la propria delusione.

Tutto questo va cambiato, naturalmente. Ma soprattutto va cambiato il metodo decisionale, basato sul consenso: se un singolo Stato può bloccare tutto, i risultati saranno sempre compromessi al ribasso. D’altra parte, il voto a maggioranza non è un metodo adatto al contesto delle Nazioni Unite. Alcune Cop si sono sbloccate grazie a metodi di discussione alternativi, anche di origine indigena: è successo alla Cop17 di Durban nel 2011 e alla Cop21 di Parigi, dove l’accordo arrivò grazie al metodo indaba.

Servono trasparenza, controlli e, perché no, sanzioni o penali per chi non rispetta le promesse. Nell’esortazione apostolica Laudate Deum del 2023, papa Francesco propone proprio di superare il modello inefficace delle attuali Cop, dotando gli organismi internazionali di un’autorità reale, vincolante e sanzionatoria.

Resta una domanda: che cosa succede, dal punto di vista giuridico, se gli obiettivi di Parigi di due o 1,5 gradi non saranno rispettati? Direttamente non sono previste sanzioni né penali per nessuno. Si potrebbero però aprire – e ci sono già segnali in questa direzione – contenziosi giudiziari: denunce contro singoli Stati per inadempienza o richieste di risarcimento da parte di chi è più colpito dagli eventi estremi e dagli impatti dei cambiamenti climatici.

Cosa è successo ad Antalya: una conferenza lunghissima e fallita

Due settimane di lavori non sono bastate e, come al solito, la Conferenza delle parti si è chiusa in ritardo. Un ritardo storico. Venerdì 20 novembre il presidente della Cop31 ha provato ad aprire una plenaria senza avere ancora nulla di concreto in mano.

Mentre parlava, un giovane osservatore della società civile, Amalen di Artivist Network, è intervenuto senza aver chiesto la parola. Indossava una maglietta con la scritta «You are killing the future» e, ad alta voce, senza microfono, ha urlato: «State uccidendo il futuro. Perché non uccidete direttamente me, adesso? La crisi climatica ci sta uccidendo e voi non fate nulla. Non eliminate i combustibili fossili, state distruggendo la possibilità di limitare il riscaldamento a 1,5 gradi. Oggi è il mio compleanno. L’anno in cui sono nato è lo stesso in cui avete firmato la convenzione Unfccc. Trentaquattro anni dopo, non è cambiato nulla. Il mondo sta collassando e voi continuate a prendere tempo. Non fate nulla perché siete persone anziane, avide e crudeli».

La sicurezza dell’Onu è intervenuta e lo ha portato fuori dalla sala, tra gli applausi dei presenti. Poi, come spesso accade, i lavori sono andati per le lunghe: la Cop31 è diventata la Conferenza delle parti con lo sforamento più lungo rispetto all’orario previsto, superando le 44 ore di ritardo della Cop25 del 2019, chiusa di domenica alle 13:55.

Tanto lavoro non è servito. Alla fine – ne diamo conto in altri articoli – è arrivato un fallimento paragonabile solo a quello storico della Cop15 di Copenaghen nel 2009. La Cop31 si è infatti chiusa senza una decisione di copertina (cover decision): l’Unione europea e altri Stati hanno respinto un testo svuotato di ogni riferimento ai combustibili fossili, che puntava invece sulla cattura diretta della CO2 dall’aria e sulla cattura e stoccaggio dell’anidride carbonica (Ccs).

Chi scrive ha seguito molte Cop, a partire proprio da quella di Copenaghen, e ha assistito a plenarie anche molto accese, con notti intere di discussione. I precedenti di Cancún 2010 e Durban 2011 facevano sperare in un compromesso dell’ultimo minuto. Non è arrivato.

Ora occorre pensare seriamente a come riformare il multilateralismo, e qualcuno, come il Perù, lo ha detto anche in plenaria. Troppo spesso anche chi osserva i negoziati per conto di associazioni ambientaliste ha cercato qualcosa di positivo nei risultati deludenti di altre Cop. Stavolta però si è andati oltre. Serve a poco dire che il multilateralismo è comunque salvo e che il processo diplomatico, pur lento, continua. L’atmosfera risponde alle concentrazioni di gas serra, non alle ragioni diplomatiche di un mancato accordo.

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