In breve Secondo l’Unep, per l’adattamento climatico mancano tra i 284 e i 339 miliardi di dollari l’anno. Alla Cop31 la rete di banche etiche Gabv chiede di coinvolgere i capitali privati.

Le banche cercano efficienza e risultati immediati. In Pakistan il 40% degli operatori della finanza inclusiva ha ridotto i prestiti ad agricoltura e allevamento, i settori più esposti al clima.

La Gabv propone di partire dai saperi delle comunità locali e del Sud globale, per esempio piantando filari di mangrovie invece di costruire grandi barriere contro le onde.

La finanza per l’adattamento spesso non riesce a raggiungere i luoghi dove ce n’è più bisogno. Se ne è parlato alla Cop31 di Antalya, in un evento tenuto nella zona negoziale e organizzato dalla Global Alliance for Banking on Values (Gabv) assieme, tra gli altri, all’Università Ca’ Foscari di Venezia e al Centro euromediterraneo per il cambiamento climatico.

Secondo l’Ipcc (il Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici delle Nazioni Unite, che fissa gli standard scientifici dell’assemblea), oltre 3,3 miliardi di persone vivono in aree ad alto rischio. I cambiamenti climatici, si sa, spesso colpiscono con più violenza proprio chi ne è meno responsabile.

Ma se la riduzione delle emissioni – la cosiddetta mitigazione – resta indispensabile, migliorare l’adattamento è una strada obbligata. Per adattamento si intende l’insieme di pratiche atte a limitare i danni degli eventi meteo estremi: barriere per le inondazioni, alberi per il caldo, nuovi pozzi contro la desertificazione.

La proposta della Global alliance for banking on values per un’ecologia decolonizzata

Ad Antalya, però, la Global Alliance for Banking on Values propone una prospettiva diversa. No ai grandi progetti che rischiano di stravolgere le comunità locali. Sì a schemi pensati in relazione alle esigenze dei territori, e che hanno minore impatto su di essi. Così, per esempio, una grande barriera contro le onde può essere sostituita da filari di mangrovie, che non hanno lo stesso impatto sociale ma ne mantengono i benefici.

Una «ecologia decolonizzata», si potrebbe definire, dove l’espressione indica uno stile di pensiero che si lascia alle spalle i retaggi di un passato di dominazioni e pone l’accento sulla conoscenza secolare, a volte millenaria, delle popolazioni locali e del Sud globale. Considerando la creazione di legami sociali come esternalità positiva e parte del processo di adattamento al clima estremo di questo secolo.

Il divario di finanziamenti per l’adattamento climatico

Certo, se mancano i denari i ragionamenti restano carta straccia. Il Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (Unep) stima che il divario tra le cifre stanziate e quelle necessarie per l’adattamento globale sia tra i 284 e i 339 miliardi di dollari l’anno. Chiudere il divario, scrive Gabv nel suo white paper presentato alla Cop31, richiede la mobilitazione dei capitali privati. Le banche sono necessariamente coinvolte.

Il punto è che i soggetti finanziari sono programmati per funzionare alla ricerca dell’efficienza e del massimo risultato. E così in Pakistan, Paese più volte colpito dai disastri del clima, invece di aumentare i prestiti, il 40% dei fornitori di servizi finanziari per l’inclusione li ha ridotti nei settori più esposti ai cambiamenti climatici, cioè agricoltura e allevamento. Il 20% li ha addirittura azzerati.

Questa dinamica, osserva Gabv, può creare una spirale verso il basso. Uscire dal circolo vizioso richiede pianificazione, infrastrutture, investimenti, sistemi di allerta precoce e nuove politiche. Va considerato, peraltro, che all’adattamento ci sono diverse strade. Se per un coltivatore nigeriano adattarsi ai cambiamenti climatici può significare investire in sementi più resistenti o in nuovi impianti di irrigazione, per un altro, invece, può significare trasferirsi in città e ottenere un prestito per avviare una nuova attività.

Le banche che aiutano l’adattamento in Uganda e Stati Uniti

Ci sono già casi a cui è possibile ispirarsi. In Uganda, Paese che ospita il più alto numero di rifugiati in Africa (ben 1,5 milioni), la Centenary Bank ha sviluppato un prodotto ad hoc per le persone migranti, che include conti correnti e microprestiti. Questi servizi sono portati direttamente negli insediamenti dei rifugiati tramite degli incaricati. E la consapevolezza del fatto che esistono è diffusa proprio sui canali specifici, anche informali, che essi frequentano. L’idea è integrare queste persone nell’economia invece di considerarle come meri destinatari di aiuti.

Negli Stati Uniti, invece, Paese che ha imparato a conoscere l’impatto dei cambiamenti climatici negli ultimi anni, la Sunrise Bank supporta i segmenti più vulnerabili della popolazione nell’acquisto di pannelli solari e nell’adozione di misure di adattamento per gli edifici. E lo fa riducendo le barriere legate alla storia creditizia (spesso insormontabili, soprattutto se a fare le valutazioni è un algoritmo), ma anche quelle legate alla documentazione richiesta e al peso dei capitali a garanzia.

Gli ostacoli della finanza per l’adattamento climatico

Ma quali sono i nodi che restano da sciogliere? E come ridurre il divario, soprattutto nell’ottica delle comunità locali? «In primo luogo c’è un problema di modello finanziario», dice Ugo Biggeri, regional representative per l’Europa di Gabv.

«Molti investimenti per l’adattamento richiedono costi anticipati, mentre i benefici si materializzano in periodi più lunghi. E questi benefici spesso assumono la forma di perdite evitate, maggiori mezzi di sostentamento o ecosistemi più sani, piuttosto che di entrate prevedibili. Ciò crea un disallineamento tra il valore della resilienza e ciò che i modelli convenzionali riescono facilmente a finanziare. Fenomeno particolarmente visibile in ambiti come le infrastrutture, i sistemi di allerta precoce e l’agricoltura dei piccoli proprietari».

«In secondo luogo», prosegue Biggeri, «c’è un problema di rischio e di informazione. L’adattamento assume forme molto specifiche in relazione al contesto. Le istituzioni finanziarie devono comprendere non solo le minacce climatiche ma anche l’esposizione, la vulnerabilità e le capacità adattative a livello locale. Dati e metodologie si stanno ancora sviluppando, in particolare a quest’ultimo livello. Il che rende più difficile identificare, prezzare e monitorare gli investimenti per l’adattamento. Ma la mancanza di dati non dovrebbe diventare una scusa per l’inazione».

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Come la finanza può aiutare l’adattamento delle comunità locali

«Infine c’è il problema dell’accesso e dell’efficacia. Le comunità che sono più vulnerabili ai cambiamenti climatici sono anche quelle che hanno meno accesso al credito, minori risparmi, assicurazioni e altre risorse finanziarie. Una risposta puramente difensiva al rischio climatico, come prezzi più alti o un ritiro dal finanziare le regioni esposte, può aggravare le vulnerabilità. Allo stesso tempo, le comunità locali che hanno maggiore conoscenza delle condizioni dei territori sono troppo spesso escluse dalle decisioni su come la finanza per l’adattamento è progettata e messa in campo».

«Il punto chiave», spiega Biggeri, «è che non dovremmo solo chiedere come rendere i progetti di adattamento locale compatibili con i modelli finanziari esistenti. Ma dovremmo anche domandarci come questi ultimi debbano evolversi per riconoscere meglio il valore della resilienza».

Che cosa chiede Biggeri ai gestori di patrimoni sul clima

Un caso particolare è quello relativo agli asset manager. «Questi dispongono di strumenti differenti e gradi maggiori di flessibilità», conclude Biggeri. «Possono, per esempio, essere in grado di uscire dagli investimenti che identificano come particolarmente esposti al rischio climatico e riallocare i capitali altrove. Ma devono, d’altra parte, riconoscere che il rischio climatico è sistemico. E che quindi spostare i capitali lontano dai rischi individuali non elimina quelli sottostanti».

«Gli asset manager dovrebbero avere uno sguardo più orientato al futuro e a come i rischi fisici colpiscono le società, i capitali, le catene del valore e in definitiva i valori in portafoglio, invece di guardare solo alle performance storiche o all’esposizione finanziaria di breve periodo».

La strada è ancora lunga, e l’adattamento, alla Cop31, non è tra le priorità. Nelle bozze di decisione finale che circolano in queste ore c’è poco spazio per il tema, nonostante le pressioni della società civile e degli attivisti. Questo significa che, con ogni probabilità, la questione resterà aperta. Ma più che da un testo negoziale le risposte, forse, possono arrivare dal sistema economico e dal mondo reale. Non sarebbe la prima volta.