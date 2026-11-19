In breve La seconda bozza di decisione finale alla Cop31 di Antalya è nettamente meno ambiziosa della prima, come ampiamente ipotizzato.

Il documento non cita più neppure una sola volta il cuore del problema: le fonti fossili.

Si continua a parlare di elettrificazione ma si dà un’importanza insensata dalle tecnologie di cattura e stoccaggio della CO2.

Sì ad elettrificare, ma ognuno a modo suo. La presidenza turco-australiana della Cop31, la trentunesima Conferenza mondiale sul clima delle Nazioni Unite in corso ad Antalya, ha pubblicato una seconda bozza di accordo tra le parti. Ancora non quella definitiva, prevista non prima di venerdì.

Rispetto alle prima versione, che comprendeva moltissime proposte ambiziose ma politicamente irrealistiche, il testo si è molto asciugato: il numero di pagine è dimezzato, da 18 a 9. Rimangono il nuovo obiettivo di elettrificazione, la difesa della scienza e il ruolo del commercio. Spariscono la finanza per il Sud globale e, soprattutto, qualunque riferimento ai combustibili fossili.

Il 35×35 sopravvive, ma spunta anche la cattura della CO2

Il punto più rilevante resta il 35×35, l’obiettivo di elettrificare il 35% dei consumi energetici globali entro il 2035. Era dall’inizio al centro delle trattative, e viene confermato anche oggi. Manca però l’aggettivo clean, pulito. La Cop31 non indica insomma chiaramente con quale fonte andrà prodotta, quella nuova elettricità. Una questione cruciale che abbiamo approfondito nei giorni scorsi.

L’obiettivo è inoltre globale, riguarda in teoria tutti i Paesi. Ma la formulazione è ambigua. I governi sono invitati a impegnarsi per mantenere a portata di mano il limite di aumento della temperatura media globale a 1,5 gradi centigradi rispetto all’era pre-industriale (che in realtà sarà ormai superato, come abbiamo spiegato, ma al di sotto del quale occorrerà tornare prima possibile) attraverso «diversi percorsi e soluzioni».

Il documento elenca, «inter alia», di cosa si tratti. Lotta alla deforestazione, cattura e stoccaggio della CO2, adattamento, sistemi di prevenzione dei disastri, investimenti su reti e rinnovabili e, appunto, il 35×35. Non un linguaggio particolarmente incisivo.

Il nodo della cattura e stoccaggio della CO2, un miraggio che piace solo alle compagnie fossili

Merita attenzione in particolare il punto sulla cattura e stoccaggio della CO2: un insieme di tecnologie ad oggi molto costose e poco sviluppate. Il documento propone di arrivare a recuperare dall’atmosfera 2,5 miliardi di tonnellate di biossido di carbonio già emesse. E a farlo entro il 2035. Una cifra ritenuta estremamente ottimista, se non del tutto inverosimile, dagli esperti. Si tratta, tra l’altro, di un “classico” cavallo di battaglia della lobby delle fossili, ben contenta di poter dire «possiamo continuare a disperdere CO2 perché tanto poi la recuperiamo».

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Non solo: calcoli di istituti come lo Shift Project spiegano che per recuperare tutta la CO2 in eccesso presente nell’atmosfera occorrerebbero talmente tanti sistemi di cattura che, per essere alimentati, farebbero aumentare enormemente gli attuali consumi globali di energia elettrica. Un ossimoro. La cifra di 2,5 miliardi di tonnellate è inserita tra parentesi quadre: il metodo utilizzato nei negoziati per indicare che, nell’accordo finale, la questione è ancora oggetto di dibattito.

L’Agenzia internazionale dell’energia, in un report prodotto proprio per la Cop31, sostiene che in ogni caso, al 2035, rendere elettrico il 35% dei consumi energetici sarebbe già di per sé conveniente economicamente. Nello stesso report si legge che lo scenario più ottimista tra quelli elaborati – ovvero, con più elettricità – ridurrebbe le emissioni legate all’uso finale dei combustibili fossili del 40% «a prescindere dalle fonti usate».

Il ruolo della scienza e quello del commercio: cos’altro rimane

L’altro punto chiave è quello relativo alla scienza. Come abbiamo spiegato in un precedente articolo, un fronte guidato da Arabia Saudita, Russia e India sta cercando da mesi di ritardare l’uscita del prossimo rapporto dell’Ipcc (il Gruppo intergovernativo di esperti sui cambiamenti climatici, massima autorità scientifica globale sul tema, che dipende dall’Onu). L’obiettivo è che esca dopo il 2028, quando – alla futura Cop33 – si chiuderà il processo di bilancio della transizione globale previsto dall’Accordo di Parigi, il Global Stocktake. Nel documento appena pubblicato, benché con un linguaggio più debole della precedente bozza, si «invita» l’Ipcc a consegnare il suo lavoro per il prossimo Global Stocktake.

Da segnalare il fatto che la parola trade, commercio, compare ben nove volte. Segno dell’influenza cinese sul dibattito. Pechino spinge da tempo per una transizione a base di commercio internazionale poiché la nazione asiatica punta a vendere batterie, auto elettriche, pannelli solari. La richiesta di abolire le «misure commerciali unilaterali», come i dazi climatici europei, non è sopravvissuta al passaggio di bozza. Ma rimane un più generico invito a non usare quelle misure in modo sproporzionato.

Niente finanza climatica e niente addio ai combustibili fossili

Altre richieste sostenute da alcuni dei governi sono invece del tutto sparite. E non sono solo quelle ritenute da subito inverosimili – come la decarbonizzazione dei Paesi sviluppati al 2030. I numeri sulla finanza climatica, chiesti a gran voce dal Sud globale, sono sostituiti da generici inviti sul tema.

Soprattutto, scompare ogni riferimento ai combustibili fossili: nella precedente bozza le parole fossil fuels comparivano sei volte. Non è un dettaglio. Per 27 edizioni il blocco dei grandi produttori di idrocarburi, in particolare del Golfo Persico, ha posto il veto al fatto stesso di nominare ciò che causa la crisi climatica – gas, petrolio, carbone. Alla Cop28 di Dubai, nel 2023, si riuscì per la prima volta a inserirli in una decisione finale. Ci si impegnò, all’epoca, a «transitare al di fuori dei combustibili fossili». Tre anni dopo, siamo a punto e a capo.

Le reazioni degli analisti e l’inaspettato veto panamense

Le reazioni degli esperti alla nuova bozza non sono unanimi. «Dopo diversi giorni di trattative, i testi rilasciati dalle sale tecniche sono altamente procedurali e hanno pochissima sostanza», osserva Sandra Guzman, direttrice del Gruppo per la finanza climatica per America Latina e Caraibi. «Il paragrafo sulla cattura e stoccaggio della CO2 legittima una tecnologia fallita a cui gli interessi dei combustibili fossili si aggrapperanno con tutte le loro forze», indica Romain​ ​Ioualalen di Oil Change International. Più ottimista Valeria Zanini, senior analyst del think tank italiano Ecco: «È una cover decision ambiziosa, che supera alcune delle formulazioni più estreme presenti nella prima bozza, ma mantiene un linguaggio chiaro sull’importanza dell’elettrificazione».

Il commento più notevole (e irrituale) viene però da una delle Parti negoziali della Cop31: Panama. Il governo del piccolo Stato centroamericano ha diffuso una lettera in cui annuncia che obietterà formalmente all’accordo se non include otto punti. Ovvero: rispetto dell’Ipcc, riconoscimento del fallimento dell’obiettivo degli 1,5 gradi, adozione delle decisioni a maggioranza semplice in sede di Cop laddove manchi il consenso, unione dei processi negoziali su clima, biodiversità e desertificazione, finanziamenti per il clima da parte dei Paesi produttori di petrolio, elettrificazione basata sulle energie rinnovabili, priorità agli oceani.

Già così una sorta di nuova agenda, ambiziosa, da zero. E non finisce qui. Secondo Panama, la produzione globale di petrolio non deve crescere oltre i livelli attuali. Nelle stesse ore Xi Jinping, Donald Trump e Vladimir Putin si sono incontrati in Cina per concordare, tra le altre cose, «l’aumento della produzione di prodotti petroliferi raffinati».

Panama può davvero mettere in stallo i negoziati? In teoria sì: la regola del consenso prevederebbe che la voce di ogni Stato sia determinante. Nella pratica, però, non sarebbe la prima volta che le obiezioni di una nazione dal peso politico limitato siano state ignorate.