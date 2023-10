Le criptovalute potrebbero essere un mistero per i giurati nel caso Ftx

È iniziato il 3 ottobre in un tribunale del distretto meridionale di New York il processo contro Sam Bankman-Fried (SBF), fondatore della piattaforma di scambio di criptovalute Ftx, che ha dichiarato bancarotta lo scorso novembre. Bankman-Fried dovrà rispondere di diversi capi d’accusa, dalla frode all’associazione a delinquere.

Il dipartimento di Giustizia americano ha presentato un totale di 13 capi d’accusa contro Bankman-Fried, sette dei quali saranno discussi nel corso del primo processo (un secondo procedimento si aprirà a marzo 2024). SBF rischia 115 anni di carcere.

Eppure, la complessità dell’argomento criptovalute potrebbe rivelarsi vantaggiosa per SBF.

When jurors size up FTX founder Sam Bankman-Fried, they might not know much about cryptocurrency. Both sides could try to use that to their advantage. https://t.co/ou0DBVtYYB — The Wall Street Journal (@WSJ) October 3, 2023

Caso FTX, cosa è successo

Nel novembre 2022, un articolo di CoinDesk metteva in dubbio la salute della società Alameda Research, sorella di Ftx, affermando che detenesse una parte significativa del suo proprio patrimonio in FTT, il token nativo di Ftx. Quando i clienti dell’exchange si sono affrettati a ritirare il proprio denaro dalla piattaforma, Ftx non è riuscita a far fronte ai prelievi. Una sorta di corsa agli sportelli (virtuali).

Naufragata l’ipotesi di un salvataggio da parte dell’exchange rivale Binance, Ftx ha presentato istanza di fallimento. Un mese dopo, Bankman-Fried veniva arrestato alle Bahamas, dove aveva sede Ftx, ed estradato negli Stati Uniti, con l’accusa di bancarotta fraudolenta e truffa aggravata.

La difesa punta sulla difficoltà a capire qualcosa di criptovalute

Il primo giorno del processo, presieduto dal giudice distrettuale Lewis Kaplan, è servito essenzialmente selezionare i giurati e determinare se saranno in grado di giudicare il caso. Problema: la maggior parte dei giurati capisce poco di criptovalute. Ma la corte non può fare a meno della giuria per giudicare SBF.

Quindi, come insegnare ai giurati cosa sono le criptovalute? Alcuni hanno spiegato di aver seguito da lontano la caduta dell’impero FTX, altri di avere persone care che investono in criptovalute. Ma nonostante ciò, uno dei potenziali giurati ha ammesso che ancora non capisce come funziona questo mondo.

La difesa potrebbe avvalersi di questo vantaggio. Come ha spiegato un’ex procuratrice federale al Wall Street Journal, il primo giornale ad affrontare la questione, «la confusione è amica degli avvocati difensori». Perché, se la giuria non riesce a capire cosa è successo, non può emettere una condanna. I pubblici ministeri, quindi, dovranno semplificare al massimo il caso. Già si prevede un processo molto breve (al massimo sei settimane), limitando le testimonianze di esperti del settore crypto, per evitare di cadere in dibattiti eccessivamente tecnici.

Una cosa è certa, come riporta ancora il Wsj. Cioè che la caduta di Sam Bankman-Fried e di FTX, che un tempo deteneva più di 20 miliardi di dollari di depositi dei clienti, non ha cambiato il modo in cui le criptovalute sono regolamentate.