In breve Il Forum per la finanza sostenibile esamina i rischi ambientali, sociali e di governance dell’intelligenza artificiale.

Agli investitori raccomanda di valutare i consumi dei data center e le conseguenze sulle comunità locali.

Le indicazioni riguardano anche gli impieghi militari dell’IA e i controlli delle aziende sul suo utilizzo.

Come possono o devono guardare all’intelligenza artificiale gli investitori che dichiarano di orientare le loro scelte in base a criteri ambientali, sociali e di governance (Esg)? Ha provato a spiegarlo il Forum per la finanza sostenibile con il paper “Finanza sostenibile e intelligenza artificiale”, presentato durante la 15a edizione delle Settimane Sri.

Sul fronte dell’ambiente, la pubblicazione riconosce che l’intelligenza artificiale ha la capacità, almeno in potenza, di rafforzare la gestione del rischio climatico, l’adattamento e la resilienza di infrastrutture e territori. Ma poi punta decisamente la lente sulle sue principali problematiche: consumi energetici, idrici e di suolo, impatto su ambiente, clima e biodiversità. Con un contributo di Wwf Italia che sottolinea la necessità di fissare «standard ambientali ed energetici precisi e stringenti» per i data center.

Sul fronte sociale, l’intelligenza artificiale comporta «impatti diretti su diversi ambiti molto rilevanti». In Italia più di tre aziende su quattro ritengono che nei prossimi cinque anni l’IA causerà la scomparsa di metà delle posizioni entry-level (dati Randstad 2026). Un altro tema è l’impatto sui diritti umani nella catena del valore dell’IA. E poi c’è quello, delicatissimo, dell’utilizzo dell’IA a scopi militari e di difesa. Le applicazioni «senz’altro più controverse» sono quelle legate a sistemi d’arma autonomi letali, a strumenti di sorveglianza avanzata e al supporto alle decisioni sull’impiego della forza. Sulle armi autonome, in seno all’Onu si discute la possibilità di negoziare un trattato internazionale vincolante.

Infine la governance. Il documento riconosce che la cornice normativa globale è molto frammentata e non tiene il passo con la rapidità dello sviluppo tecnologico. Dopodiché, evidenzia le principali criticità: l’imprevedibilità, con nuove capacità che possono generare rischi difficili da anticipare; l’altissimo grado di concentrazione di dati e tecnologie nelle mani di pochissimi giganteschi operatori; le ripercussioni su diritti fondamentali come privacy, non discriminazione, libertà di espressione, accesso al lavoro. Un altro capitolo è quello dei rischi per i sistemi democratici, dalla disinformazione alla capacità persuasiva dei sistemi di IA conversazionale.

Come la finanza sostenibile può approcciare l’intelligenza artificiale: le raccomandazioni

Il Forum per la finanza sostenibile fornisce agli operatori anche raccomandazioni e indicazioni operative per avvicinarsi al tema dell’intelligenza artificiale.

Sulla spinosa questione dell’impatto ambientale e sociale dei data center, che scatena proteste in Italia e nel mondo ed è anche oggetto delle climate litigation, il Forum consiglia di privilegiare gli impianti alimentati da fonti rinnovabili e fare attenzione agli impatti sulla biodiversità e sulle comunità locali. Durante la progettazione e realizzazione dei data center è fondamentale il maggiore coinvolgimento degli stakeholder locali, da sollecitare anche attraverso azioni di advocacy presso le istituzioni pubbliche.

Riguardo all’ancora più spinoso tema dell’uso dell’IA in ambito militare, il Forum invita – tra le altre cose – ad aderire all’Investor statement sulle armi autonome, un’iniziativa promossa da Etica Sgr in collaborazione con la coalizione Stop Killer Robots.

Il Forum invita gli investitori a valutare anche la governance dell’IA nelle aziende, un indicatore sempre più rilevante della qualità della governance aziendale. Gli aspetti da esaminare comprendono policy dedicate, trasparenza, supervisione umana e sistemi di controllo interno. Se mancano principi sull’uso responsabile dell’IA, gli investitori possono incoraggiare le aziende ad adottarli e integrarli nei codici etici.

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Il futuro dell’IA, tra opportunità immense e scenari distopici

Si stima che la spesa globale in IA toccherà i 2.700 miliardi di dollari a fine 2026 per spingersi fino a 4.500 miliardi nel 2028. I consumi elettrici globali dei data center potrebbero raddoppiare da qui al 2030. Il Financial Stability Board ha detto che l’intelligenza artificiale di frontiera è il rischio più immediato per la finanza globale. La Banca centrale europea parla apertamente di rischio bolla.

Il segretario generale dell’Onu, António Guterres, ha avvertito che quella attuale potrebbe essere l’ultima generazione in grado di stabilire una coesistenza tra umanità e macchine. Papa Leone XIV nell’enciclica Magnifica Humanitas ha parlato della necessità di disarmare l’IA. Il livello di allarme nel mondo si è alzato anche a causa di prese di posizione come quella di Jacob Coxon, l’ex ricercatore di colossi dell’IA come OpenAI e Anthropic che ha denunciato che «nessuna delle due aziende sta agendo in modo responsabile» e che l’IA «potrebbe ucciderci tutti entro la fine del decennio». Il tweet con cui annunciava le sue dimissioni ha collezionato 175 milioni di visualizzazioni.

Si potrebbe continuare, ma basta connettere pochi puntini per comprendere immediatamente come l’IA abbia tutti i crismi di una rivoluzione epocale. Che, come tale, racchiude opportunità immense e rischi da futuro distopico. Il paper del Forum per la finanza sostenibile è una base su cui iniziare a costruire una possibile risposta a una domanda molto semplice: si può investire in intelligenza artificiale in modo responsabile? E se sì, come?