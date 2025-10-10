L’economia fatta di beni, servizi e lavoro, non di speculazioni finanziarie.

L’economia reale è l’insieme delle attività che producono valore tangibile: beni materiali, servizi utili, infrastrutture, posti di lavoro. È ciò che sostiene la vita quotidiana delle persone e lo sviluppo delle comunità, dall’agricoltura all’industria, dal commercio all’innovazione tecnologica.

Si contrappone all’economia speculativa, che punta a generare profitti attraverso operazioni finanziarie spesso scollegate dall’economia produttiva, come scommesse su debiti, derivati o movimenti di mercato, senza creare valore concreto per la società.

Per la finanza etica, il capitale deve essere indirizzato verso la prima: investire nell’economia reale significa rafforzare il tessuto produttivo, sostenere imprese e territori, creare occupazione di qualità e contribuire alla transizione ecologica, invece di alimentare dinamiche finanziarie autoreferenziali.