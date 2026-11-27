Chiunque nel mondo si occupi di climate litigation conosce il report del Grantham Research Institute (Gri) on Climate Change and the Environment della London School of Economics, considerato una sorta di “Bibbia” sulle cause climatiche. L’idea del report sulle climate litigation, la cui prima pubblicazione risale al 2017, fu di Joana Setzer, associate professor presso l’istituto.

Valori l’ha incontrata a Bari, dove l’esperta ha partecipato all’Università degli Studi di Bari Aldo Moro alla Conferenza internazionale inaugurale del progetto Climpact. L’intervista è stata l’occasione per ripercorrere la storia dei contenziosi climatici, guardando ovviamente al futuro, attraverso il racconto di chi negli anni ha avuto modo di portare questo fenomeno all’attenzione di chi siede nelle “stanze dei bottoni” dell’Europa e del mondo.

Com’è nato tutto? Cosa l’ha ispirata a far partire un lavoro che oggi è il punto di riferimento internazionale per lo studio delle climate litigation?

Nel 2012 ho iniziato a raccogliere tutte le leggi sul clima nel mondo. Un gruppo di parlamentari interessati a redigere la propria climate law nazionale aveva chiesto alla London School of Economics di verificare quali Paesi ne avessero una e come fossero strutturate. All’epoca erano solo nove, ma negli anni sono cresciuti a 30, poi a più di 60. Nel 2014, durante la seconda amministrazione Obama, la senatrice statunitense Nancy Pelosi ci invitò a presentare il nostro lavoro alla Casa Bianca. Fra i presenti c’era Christiana Figueres, all’epoca segretaria esecutiva della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Unfccc), che disse che serviva che un numero maggiore di Paesi legiferasse sul clima e ci invitò a proseguire il nostro lavoro.

Pensammo di scrivere un libro, ma le cose cambiavano velocemente. Allora lanciammo il database online Climate Change Laws of the World (che oggi raccoglie oltre 9mila leggi e politiche sul clima, ndr). Da avvocata con esperienza di contenziosi, intuii che con così tante leggi sul clima era solo una questione di tempo perché venissero usate nei tribunali. Proposi un post-doc sulle climate litigation, ma quando lo iniziai arrivarono il caso Urgenda nei Paesi Bassi, il caso Leghari in Pakistan, l’Accordo di Parigi: insomma, stava già accadendo.

Quanto lavoro richiede la pubblicazione del vostro report annuale?

C’è dietro moltissimo lavoro. Iniziamo praticamente un anno prima. La prima edizione fu una sorta di fotografia, più che un report, con una classificazione dei casi esistenti e una prima interpretazione dei dati. L’obiettivo è sempre stato quello di creare una storia che avesse senso, che cioè collegasse i vari casi e i dati per raccontare cosa sta succedendo nel mondo da più punti di vista: dei giudici, degli avvocati, delle parti in giudizio. Ogni anno cerchiamo di guardare alle storie in modo diverso. E la storia stessa cambia in modo molto dinamico.

In dieci anni cosa è cambiato di più nel mondo della climate litigation? E cosa possiamo aspettarci per il prossimo futuro?

In questo decennio i contenziosi climatici sono cresciuti e sono maturati. All’inizio c’è stata sperimentazione, che è circolata in giro per il mondo, con ogni Paese che ha innovato in diverse direzioni. Se prima capitava che i tribunali mettessero in discussione la scienza, ora non accade più. Se prima c’era incertezza nelle corti su come applicare la legge in queste cause, ora non c’è più. In termini giuridici, dove i tempi sono molto lenti, è successo tutto molto velocemente. In dieci anni si è imparato tantissimo e le idee hanno viaggiato molto, fra casi diversi e fra Paesi diversi.

Oggi quello delle climate litigation è un ecosistema, quasi un corpo vivente, idea che abbiamo cercato di trasmettere nell’ultimo report con l’immagine dell’albero. Nei prossimi anni questo albero potrebbe continuare a crescere. O magari stabilizzarsi nella sua dimensione attuale. Come per tutti gli alberi, però, c’è anche il rischio che qualcosa possa distruggerlo, che una sorta di “piaga” si mangi le sue foglie. Ed è un rischio di cui stiamo facendo esperienza in questo periodo.

Come si può affrontare questa “piaga” per continuare a sostenere, come dire, la causa delle cause climatiche?

Le climate litigation, per quanto imperfette siano, restano uno dei pochi canali percorribili per sfidare le decisioni sia dei governi, sia delle grandi aziende. Oggi nel mondo assistiamo a istituzioni che stanno crollando, che vengono private del sostegno finanziario necessario per operare, vediamo presidenti negazionisti e populisti. Invece in molti Paesi le istituzioni giuridiche restano un baluardo, sono rispettate e salde. Ciò è motivo di speranza ma è anche un fattore di rischio. Perché ai giudici viene chiesto sempre più di decidere su questioni numerose e complesse. Il clima è una di queste: pensiamo a quando si chiede di fermare lo sfruttamento di nuovi giacimenti di oil&gas o di far pagare le società.

Credo che i tribunali faticheranno a soddisfare le elevate aspettative che a questo riguardo nutrono le persone, le ong, gli scienziati. Penso dunque che dobbiamo riequilibrare le aspettative, perché non si può promettere che attraverso le litigation si otterrà tutto quello che si spera. Sarà dura ottenere delle vittorie e probabilmente saranno vittorie piccole. Ma dovremo comunque celebrarle come grandi risultati.

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Dopo Stati e grandi aziende altamente inquinanti, i vostri report dicono che a essere oggetto di climate litigation sono e saranno sempre di più gli attori finanziari. Al riguardo lei è co-autrice di un recente studio che mirava a indagare ulteriormente proprio il rapporto tra contenziosi climatici e mondo della finanza: cosa è emerso?

Lo studio fa seguito a un primo paper del 2023 (pubblicato su Nature Sustainability nel 2024, ndr) che indagava se le climate litigation hanno un impatto sul prezzo dei titoli. Per la prima volta, il paper cercava di misurare come l’avvio di una causa climatica o una decisione del giudice influissero sul prezzo delle azioni delle aziende carbon majors coinvolte. Quando lo pubblicammo, ci fu un grande interesse da parte delle aziende e delle banche centrali, anche la Banca centrale europea (Bce) e il network Ngfs (Network for Greening the Financial System).

In seguito abbiamo ulteriormente rafforzato la metodologia dello studio, abbiamo rivisto con colleghi economisti le domande da sottoporre agli attori del mercato finanziario, per renderle ancora più granulari e intercettare aspetti legati non solo allo share price, e abbiamo lanciato una survey pilota con un gruppo di grandi e piccoli investitori. Dopodiché abbiamo sottoposto il questionario a oltre 800 investitori e analisti finanziari, che è ciò di cui parla il report. Alcune delle risposte ci hanno sorpreso. Per esempio, gli attori finanziari sono molto attenti alle litigation, affermano vi sia un legame tra rischi fisici e di litigation. Soprattutto, i costi reputazionali per chi è oggetto dell’azione giudiziaria emergono già all’avvio della causa, ben prima cioè dell’eventuale sentenza.

Per lo studio delle climate litigation, crede che il progetto di ricerca Climpact possa costituire un game changer?

Ne ha le potenzialità. Il tool che mette a disposizione, Trace (uno strumento ad accesso libero che traccia la “seconda vita” dei giudizi climatici, cioè come essi vengono ricevuti in ulteriori contenziosi, ndr), consente ai ricercatori di ottenere in pochi secondi ciò che avrebbero impiegato forse anni a individuare, cioè capire come le decisioni e le idee viaggiano. Ora dobbiamo essere bravi a mettere i nostri cervelli al lavoro per comprendere come utilizzare al meglio tutte queste informazioni, cioè quale può essere il passo successivo. Per fare davvero la differenza, che è quello che fa un game changer.

Che messaggio vorrebbe lanciare a tutti coloro che si impegnano, anche attraverso lo strumento delle climate litigation, per contrastare la crisi climatica?

Abbiamo bisogno di mobilitazione. Voglio dire che serve la mobilitazione coordinata delle istituzioni, della legge, dei media, di giovani e anziani, altrimenti ogni sforzo si indebolisce e rischia di perdersi. C’è la possibilità per le climate litigation di rappresentare le voci che possono aiutarci a metterci nella direzione giusta per il cambiamento. Perché questo è l’unico Pianeta che abbiamo.