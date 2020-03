«Gli ecosistemi non rispondono in modo lineare all’aumento dell’aridità. Un piccolo cambiamento può comportare trasformazioni profonde». A spiegarlo è Nicolas Gross, uno degli autori di uno studio pubblicato dalla rivista Science. L’analisi, intitolata “Global ecosystem thresholds driven by aridity”, mostra per la prima volta in che modo la crescita dell’aridità del suolo terrestre – provocata dai cambiamenti climaticiVariazione dello stato del clima rispetto alla media e/o variabilità delle sue proprietà che persiste per un lungo periodo, generalmente numerosi decenni.Approfondisci – condurrà a sconvolgimenti di vaste aree. Nelle quali vivono più di due miliardi di persone.

I ricercatori che hanno partecipato al vasto studio hanno considerato l’aridità sulla base di un indice compreso tra 0 e 1. In base alla pluviometria ma anche al tasso di evaporazione. «Nei luoghi aridi – prosegue Gross – il valore dell’indice supera 0,6». È il caso di alcune zone dell’Italia meridionale, ad esempio. Ma anche delle steppe della Patagonia, delle savane africane.

What happen when it gets drier? New insights from drylands worldwide

Have a look to our new paper in @sciencemagazine. A great collaborative/multidisciplinary work led by the great @MiguelBerdugo1,@ftmaestre and many other folks! honored to be part of it!https://t.co/GUqBte2s7B pic.twitter.com/8QsN8a0mz2

— Nicolas Gross (@NicolasPGross) February 13, 2020