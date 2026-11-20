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Che i data center siano l’argomento del momento lo dice un numero: 495. Sono almeno tante le persone accreditate alla Cop31 di Antalya che sono legate in qualche modo alla filiera dell’intelligenza artificiale: progettisti e costruttori di data center, produttori di componenti elettriche, aziende energetiche. Un anno fa, a Belém, erano la metà. A riportarlo è un’analisi della ong Lighthouse Reports ripresa dal manifesto.

Non è strano, se si pensa che secondo l’Agenzia internazionale dell’energia, da qui al 2030, l’elettricità consumata dai data center aumenterà del 130% negli Stati Uniti e del 70% in Europa, e che entro il 2035 le emissioni legate ai loro consumi passeranno da 180 a 300 milioni di tonnellate di CO2. In una Cop tutta dedicata all’elettrificazione, quel settore ha molto interesse per ciò che decidono i governi.

Lunedì 16 novembre la presidenza turca della Conferenza, insieme all’Itu, l’agenzia Onu per le tecnologie digitali, ha lanciato l’Antalya AI Pledge. L’impegno invita governi e aziende ad alimentare l’intelligenza artificiale con energia più pulita, a misurarne l’impronta ambientale e a renderla pubblica. Tutto rigorosamente “volontario e non vincolante”, come precisano gli stessi organizzatori: nessun nuovo obbligo, nessuna sanzione, nessuna scadenza che faccia male. Eppure, secondo Reuters, tra le grandi aziende tecnologiche lo ha firmato soltanto la cinese Alibaba. Google, Microsoft, Meta, Amazon e Nvidia non ci sono, e secondo Afp mancano anche OpenAI e Anthropic. Le adesioni sono circa novanta, ma solo nove arrivano da governi: all’appello mancano Stati Uniti, Cina e Unione europea.

Perché i data center pesano sempre di più sui consumi elettrici

Se l’intelligenza artificiale è entrata nell’agenda di una Cop, portandosi dietro interessi aziendali e lobbisti, il motivo è nei dati. Secondo l’Agenzia internazionale dell’energia (Iea), nel 2025 la domanda elettrica dei data center è cresciuta del 17%, mentre quella dei centri dedicati all’IA è salita del 50%. La domanda elettrica mondiale, nello stesso anno, è aumentata del 3%.

Da dove arriva tutta quell’energia? Uno studio pubblicato lunedì su Nature Sustainability ha ricostruito i consumi di 403 data center hyperscale statunitensi tra maggio 2024 e aprile 2025. In un anno hanno assorbito circa 82 terawattora, l’1,8% di tutta l’elettricità consumata negli Stati Uniti, con circa 25,7 milioni di tonnellate di CO2 attribuibili. Oltre metà di quell’elettricità, il 54%, veniva da fonti fossili.

E la corsa è appena cominciata. Secondo l’Iea, da qui al 2030 l’elettricità consumata dai data center aumenterà del 130% negli Stati Uniti e del 70% in Europa, ed entro il 2035 le emissioni legate ai loro consumi passeranno da circa 180 a 300 milioni di tonnellate di CO2 all’anno.

Non stupisce, allora, che l’industria dei data center si faccia sentire così tanto in una Cop centrata sull’elettrificazione. Ma elettrificare è un passo avanti solo se si abbandonano le fonti fossili e l’elettricità arriva da fonti rinnovabili. Altrimenti si sposta soltanto il problema.

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Net-Zero Banking Alliance: la storia di un impegno volontario

Quello degli impegni volontari è un copione che conosce bene chi legge Valori. Nell’aprile 2021, alla vigilia della Cop26 di Glasgow, 43 banche lanciarono sotto l’egida dell’Onu la Net-Zero Banking Alliance. Si impegnavano ad allineare prestiti e investimenti allo zero netto entro il 2050, con obiettivi intermedi al 2030. Nel giro di poco l’alleanza arrivò a superare le 140 banche, oltre il 40% degli attivi bancari mondiali.

Poi il vento è cambiato. Dopo la rielezione di Donald Trump, tra dicembre 2024 e gennaio 2025, le sei maggiori banche statunitensi se ne sono andate una dopo l’altra. Nel 2025 sono seguite le europee: HSBC, Barclays, UBS. Nell’ottobre 2025 i membri rimasti hanno votato per chiudere l’alleanza.

Un impegno volontario vale finché conviene. Quello di Antalya non è arrivato nemmeno a quel punto: le aziende che contano hanno rinunciato perfino alla foto ricordo. La differenza la fanno le regole: obblighi di trasparenza sui consumi, energia rinnovabile aggiuntiva e non comprata sulla carta, valutazioni d’impatto prima di autorizzare nuovi impianti.

Eni, Equinix ed EdgeConneX: i data center della Lombardia arrivano ad Antalya

La partita si gioca anche in Italia. Secondo Lighthouse Reports, tra le aziende presenti ad Antalya c’è Eni, che sta progettando una centrale a gas con cattura della CO2 pensata apposta per un campus di data center in Lombardia. Una tecnologia che, come abbiamo spiegato, è una falsa soluzione: serve soprattutto a tenere in vita le fonti fossili. Insieme a Eni ci sono anche Equinix ed EdgeConneX, i cui piani da 7 miliardi per nuovi data center lombardi sono stati dichiarati «di interesse strategico» dal governo per accelerare le autorizzazioni.

È la stessa Eni che, come abbiamo raccontato, ha il maggior numero di accrediti nella delegazione italiana più affollata di lobbisti fossili di sempre. I petrolieri si trovano bene con i data center: la corsa all’IA ha un gran bisogno del loro gas.

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