FestiValori. Il festival della finanza etica per leggere la quotidianità

La finanza ci riguarda tutti. Ogni volta che prendiamo un caffè, facciamo la spesa, compriamo un paio di scarpe. Perché ogni volta che muoviamo i nostri soldi lo facciamo all’interno di un’infrastruttura enorme, che ci sembra lontanissima ma che è in mezzo a noi. Ci sembra appartenere ad altri mondi lontanissimi, ma in realtà influenza e agisce costantemente sul nostro.

La finanza ci riguarda tutti, ma ci guarda anche tutti. Ogni giorno, in ogni cosa che facciamo. E allora proviamo anche noi a guardare alla finanza. Per capirla e, perché no, per provare a cambiarla. E a FestiValori a Modena dal 17 al 20 ottobre 2024 lo facciamo come ogni anno attraverso una serie di conferenze, panel, workshop, incontri, giochi e presentazioni.

Le anticipazioni del programma di FestiValori

Quest’anno i tre incontri principali, al teatro San Carlo di Modena, raccontano l’importanza che hanno sulle nostre vite i cambiamenti climatici, la guerra e l’intelligenza artificiale. E l’importanza della finanza nello sviluppo di questi temi.

Gli esperti e le esperte, da Cecilia Strada a Luca Lombroso, Claudia Biancotti e Riccardo Staglianò, da Clara Capelli a Maurizio Martina, Maria Grazia Mammuccini e Dario Guarascio, coordinati da Annalisa Camilli, Sara Segantin e Andrea Signorelli, ci aiuteranno a capire come, attraverso l’uso che facciamo dei nostri soldi, possiamo intervenire per trovare soluzioni.

E siccome la anche finanza per essere capita deve essere approfondita, ecco che tra l’Università, SpazioF e la Sala Redecocca insieme a professori e economiste, tecnici e giornaliste, organizzeremo anche una serie di incontri su economia cooperativa e comunità energetiche, commercio di armi e consumo responsabile. Mentre alla Camera di Commercio approfondiremo temi più strettamente legati alle aziende come welfare, due diligence, inclusività e diversity.

Se vogliamo comprendere ancora meglio questa strana infrastruttura che regola le nostre vite possiamo farlo anche attraverso le presentazioni di libri, in collaborazione con le librerie Coop e Ubik. O tramite tutta una serie di giochi, partecipativi e interattivi, che si svolgeranno per tutta la durata del festival al Diurno e nelle vie del centro cittadino.

Dulcis in fundo, lo faremo anche con la kermesse musicale di Eticanto il sabato sera al Circolo Arci Vibra e infine con il pranzo domenicale da Roots, cui seguirà l’aperitivo spettacolo con Rame. Vi aspettiamo numerosi, per conoscerci e per capire tutti insieme come la finanza non sia fantascienza, ma un movimento reale che influenza il mondo che ci circonda. Solo così potremo provare a cambiarlo.

A Modena, dal 17 al 20 ottobre 2024